У Брюсселі почали розглядати заявку України на членство в ЄС

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте хроніку війни в Україні 24 лютого - першої половини 21 березня.

DW стежить за подіями понеділка, 21 березня з 14.00 (час київський).

++14.19++

На площі Свободи в Херсоні російські військові намагалися розігнати мирний проукраїнський мітинг пострілами та газовими гранатами, повідомляють місцеві ЗМІ, публікуючи відео. Як пише херсонська медіаплатформа "Вгору", є поранені.

++14.01++

У Брюсселі, де відбувається зустріч міністрів закордонних справ Європейського Союзу, почали розглядати заявку України на членство в Євросоюзі, повідомив у Twitter комісар ЄС з європейської політики сусідства та переговорів про розширення Олівер Варгеї. Він пообіцяв, що висновок щодо заявки України на членство в ЄС нададуть якнайшвидше.

Читайте також: Після саміту ЄС у Версалі: чи є перспектива членства для України