 У Брюсселі почали розглядати заявку України на членство в ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2022

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Новини

У Брюсселі почали розглядати заявку України на членство в ЄС

Росія 26-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями понеділка, 21 березня.

EU-Parlament | Sondersitzung zur Debatte über die Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine in Brüssel

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте хроніку війни в Україні 24 лютого - першої половини 21 березня.

DW стежить за подіями понеділка, 21 березня з 14.00 (час київський).

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На площі Свободи в Херсоні російські військові намагалися розігнати мирний проукраїнський мітинг пострілами та газовими гранатами, повідомляють місцеві ЗМІ, публікуючи відео. Як пише херсонська медіаплатформа "Вгору", є поранені.

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У Брюсселі, де відбувається зустріч міністрів закордонних справ Європейського Союзу, почали розглядати заявку України на членство в Євросоюзі, повідомив у Twitter комісар ЄС з європейської політики сусідства та переговорів про розширення Олівер Варгеї. Він пообіцяв, що висновок щодо заявки України на членство в ЄС нададуть якнайшвидше

Читайте також: Після саміту ЄС у Версалі: чи є перспектива членства для України

Дивитись відео 04:50

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