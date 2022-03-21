У Брюсселі почали розглядати заявку України на членство в ЄС

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Росія 26-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями понеділка, 21 березня.
З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.
Читайте хроніку війни в Україні 24 лютого - першої половини 21 березня.
DW стежить за подіями понеділка, 21 березня з 14.00 (час київський).
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На площі Свободи в Херсоні російські військові намагалися розігнати мирний проукраїнський мітинг пострілами та газовими гранатами, повідомляють місцеві ЗМІ, публікуючи відео. Як пише херсонська медіаплатформа "Вгору", є поранені.
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У Брюсселі, де відбувається зустріч міністрів закордонних справ Європейського Союзу, почали розглядати заявку України на членство в Євросоюзі, повідомив у Twitter комісар ЄС з європейської політики сусідства та переговорів про розширення Олівер Варгеї. Він пообіцяв, що висновок щодо заявки України на членство в ЄС нададуть якнайшвидше.
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