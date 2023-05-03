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У Брянській області РФ з рейок зійшов потяг
У Брянській області РФ з рейок зійшов потягФото: SNA/IMAGO
КонфліктиРосійська Федерація

У Брянській області РФ знову вибух на залізниці

Валерій Сааков
3 год. тому

На Брянщині вдруге за два дні з рейок зійшов локомотив і кілька вантажних вагонів. Російська влада називає причиною інциденту вибух.

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На залізничній колії поблизу станції Сніжетьська в Брянській області РФ ввечері вівторка, 2 травня, зійшов з рейок вантажний потяг.

"У районі залізничної станції Сніжетьська спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Постраждалих немає. Унаслідок події з рейок зійшов локомотив і кілька вагонів вантажного складу", - написав губернатор російського регіону Олександр Богомаз у Telegram-каналі.

Про вибух як причину повідомили й у Слідчому комітеті РФ.

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За даними низки російських ЗМІ, внаслідок інциденту з рейок зійшло 20 вагонів.

Нинішній інцидент - уже другий з початку травня. 1 травня на території Брянської області РФ унаслідок підриву залізничного полотна зійшли з рейок локомотив і сім вагонів, що перевозили нафтопродукти. Тоді влада російського регіону казала про диверсію.

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