У Брянській області РФ знову вибух на залізниці

На Брянщині вдруге за два дні з рейок зійшов локомотив і кілька вантажних вагонів. Російська влада називає причиною інциденту вибух.

3 год. тому 3 год. тому

3 год. тому 3 год. тому

На залізничній колії поблизу станції Сніжетьська в Брянській області РФ ввечері вівторка, 2 травня, зійшов з рейок вантажний потяг.

"У районі залізничної станції Сніжетьська спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Постраждалих немає. Унаслідок події з рейок зійшов локомотив і кілька вагонів вантажного складу", - написав губернатор російського регіону Олександр Богомаз у Telegram-каналі.

Про вибух як причину повідомили й у Слідчому комітеті РФ.

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За даними низки російських ЗМІ, внаслідок інциденту з рейок зійшло 20 вагонів.

Нинішній інцидент - уже другий з початку травня. 1 травня на території Брянської області РФ унаслідок підриву залізничного полотна зійшли з рейок локомотив і сім вагонів, що перевозили нафтопродукти. Тоді влада російського регіону казала про диверсію.

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