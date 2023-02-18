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На місці працюють співробітники правоохоронних органівФото: Georgi Paleykov/NurPhoto/IMAGO
ЗлочинністьБолгарія

У Болгарії 18 біженців знайшли мертвими у вантажівці

Сергій Ромашенко | Максим Сидоржевський
2 год. тому

Вантажівку з біженцями було виявлено у передмісті Софії. Тих, хто вижив, терміново госпіталізували.

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У Болгарії в покинутій вантажівці виявлено тіла 18 померлих біженців. Згідно з попередніми даними, вони задихнулися, повідомив представник болгарської прокуратури ввечері в п'ятницю, 17 лютого. Перехожі виявили покинуту вантажівку за 20 кілометрів від Софії і повідомили в поліцію.

У вантажівці перебували 52 біженці, які ховалися за штабелями дров. За попередньою офіційною інформацією, вони були з Афганістану. За даними поліції, 18 біженців померли за 10-12 годин до того, як їхні тіла було виявлено. 34 особи, які залишилися живими, госпіталізовано. Вони наскрізь промокли і замерзли і, найімовірніше, не їли вже кілька днів.

За деякими даними, серед загиблих - 6-7 річна дитина, за іншими - наймолодшою жертвою був підліток. Контрабандисти, які перевозили біженців, зникли. Поліція затримала чотирьох підозрюваних громадян Болгарії.

Біженці на болгарсько-турецькому кордоні

Болгарія, що входить до складу Євросоюзу, межує на півдні з Туреччиною. Останнім часом кількість людей, які намагаються проникнути в ЄС через цей кордон, збільшилася. Болгарія у зв'язку з цим посилила контроль уздовж 234-кілометрового спільного кордону з Туреччиною, укріпленого колючим дротом.

Читайте також: Біженці з Туреччини рушили в бік ЄС: Болгарія і Греція посилюють кордони

За даними МВС Болгарії, минулого року болгарські прикордонники попередили 164 тисячі спроб нелегального перетину кордону. Роком раніше кількість попереджених нелегальних переходів становила 55 тисяч.

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