 У Білорусі затримали журналістку телеканалу ″Белсат″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.10.2021

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Новини

У Білорусі затримали журналістку телеканалу "Белсат"

Журналістка телеканалу "Белсат" Ірина Славникова та її чоловік перебувають в ізоляторі тимчасового тримання в Мінську, повідомляють місцеві ЗМІ.

Летовище в Мінську

Летовище в Мінську

Журналістку телеканалу "Белсат" Ірину Славникову та її чоловіка Олександра Лойка затримали в ніч на суботу, 30 жовтня, у мінському аеропорту, куди вони прибули з Єгипту.

Як повідомив у суботу телеканал "Белсат" у власному Telegram-каналі, батькові Ірини, який зателефонував до аеропорту, повідомили, що вона та її чоловік пройшли митний та паспортний контроль і що на цьому етапі їх не затримували. Колеги Славникової припускають, що подружжя затримали на виході з аеропорту.

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Пізніше онлайн-видання "Наша Нива" повідомило, що Славникова та Лойко перебувають в ізоляторі тимчасового тримання у Мінську  а причиною їхнього затримання було "адміністративне правопорушення".

"Белсат" - супутниковий телеканал, створений у 2007 році за договором МЗС Польщі та Польського громадського телебачення (TVP). Мовлення телеканалу ведеться білоруською (переважно) та російською мовою. У липні 2021 року сайт телеканалу "Белсат" та його сторінки в соцмережах білоруська влада визнала екстремістськими.

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