У Білорусі затримали екскандидата в президенти Дмитрієва

На останніх виборах Андрій Дмитрієв був одним з чотирьох зареєстрованих опонентів нинішнього правителя Білорусі Олександра Лукашенка.

Колишнього кандидата в президенти Білорусі на виборах 2020 року, співголову ліквідованого громадського об'єднання "Говори правду" Андрія Дмитрієва затримали в Мінську. Про це повідомили видання "Дзеркало" і правозахисний центр "Вясна" в четвер, 12 січня.

За їхньою інформацією, політик перебуває в слідчому ізоляторі в Мінську. Причина його затримання залишається невідомою.

Дмитрієв - один з чотирьох суперників Лукашенка

Дмитрієв - колишній співголова громадського руху "Говори правду", створеного у 2010 році. Першим лідером був білоруський поет Володимир Некляєв, який висувався кандидатом на президентських виборах 2010 року. На наступних президентських виборах "Говори правду" стала платформою для кандидатки Тетяни Короткевич. Вона посіла друге місце з 4,44 відсотка голосів, за офіційними даними.

На виборах 2020 року сам Дмитрієв став одним з чотирьох зареєстрованих опонентів нинішнього правителя Білорусі Олександра Лукашенка. За офіційними даними центральної виборчої комісії країни, він набрав 1,21 відсотка голосів. Під час передвиборної кампанії політик виступав на підтримку Сергія Тихановського, Віктора Бабарика і Валерія Цепкала, яких не допустили до участі у виборах.

Об'єднання "Говори правду" верховний суд Білорусі ліквідував у жовтні 2021 року через начебто виявлені порушення в діяльності організації. Дмитрієв раніше говорив, що за будь-якого рішення суду представники руху продовжать свою діяльність. Дмитрієва неодноразово затримували силовики, востаннє - у серпні 2022 року, проте пізніше відпустили.

Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня 2020 року. За офіційними даними, перемогу на них здобув Лукашенко, набравши 80,10 відсотка голосів, друге місце посіла Світлана Тихановська з 10,12 відсотка.

Одразу ж після оголошення офіційних результатів у країні почалися масові протести, які тривали кілька місяців. Мирні виступи громадян, які були переконані в підтасовуванні підсумків голосування, жорстоко придушували силовики. Багато лідерів опозиції були або затримані, або емігрували.

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