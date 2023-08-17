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У Білорусі зареєстрували юрособу "Група "Вагнер"

Жан Рофе | Віолетта Чайковська
48 хв. тому

Згідно з білоруським державним реєстром юридичних осіб, ТОВ "Група "Вагнер" займеться "освітньою діяльністю". Однак її адреса збігається з місцем розміщення найманців російської приватної військової компанії "Вагнер".

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Спільні навчання білоруських військ і найманців російської ПВК "Вагнер" (20 липня 2023 року)
Спільні навчання білоруських військ і найманців російської ПВК "Вагнер" (20 липня 2023 року)Фото: Voyentv TV/TASS/dpa/picture alliance

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та індивідуальних підприємців міністерства юстиції Білорусі з'явилося "освітнє" товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Группа "Вагнер".

Основним і єдиним видом діяльності "Групи "Вагнер" заявлені "інші види освіти, не включені до інших груп". Згідно з білоруським законодавством, цей вид охоплює навчальні центри з корекційними курсами, курси підвищення кваліфікації, курси іноземних мов, комп'ютерні курси, курси водних рятувальників і виживання, релігійне навчання, навчання ораторському мистецтву та швидкісному читанню.

ТОВ зареєстрували 4 серпня в селі Цель Осиповицького району Могильовської області. Саме поруч із цим селом розташувався табір найманців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" після невдалого заколоту в РФ.

За цією ж адресою раніше була зареєстрована компанія "Конкорд менеджмент і консалтинг", засновником якої заявлене однойменне російське ТОВ, а її керівником - ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Ця компанія нібито мала би займатися "управлінням нерухомим майном".

Передислокація "вагнерівців" у Білорусь

Після спроби заколоту "вагнерівців" у Росії наприкінці червня оголосили, що Пригожин "піде" в Білорусь, а його бойовики можуть або піти з ним, або підписати контракт з міністерством оборони РФ.

У середині липня білоруське міноборони оголосило, що найманці "Вагнера" прибули в країну, та розповіло про "навчальні місця" в Могильовській області, де ті працюють "інструкторами". За оцінками моніторингової групи "Беларускі Гаюн", зараз на території країни можуть перебувати чотири-п'ять тисяч "вагнерівців".

На початку серпня білоруські військові розпочали військові навчання з бойовиками "Вагнера" біля кордону з Польщею та Литвою. У міноборони Білорусі заявили, що маневри засновані на досвіді, отриманому під час "спеціальної військової операції" - так у Росії називають війну проти України.

Через безпекові ризики Польща, Литва та Латвія посилюють охорону своїх кордонів з Білоруссю, закривають частину прикордонних переходів і збільшують військову присутність там. У польському міноборони пояснили, що таким чином хочуть "налякати агресора, щоб той не наважився напасти".

Читайте також: Лукашенко лякає Польщу: "Вагнерівці" хочуть "на екскурсію" в Варшаву

Що роблять "вагнерівці" в Білорусі

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Спільні навчання білоруських військ і найманців російської ПВК "Вагнер" (20 липня 2023 року)

У Білорусі зареєстрували юрособу "Група "Вагнер"

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