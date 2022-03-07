У Білорусі відбудеться третій раунд переговорів України та РФ

Третій раунд переговорів делегацій України та Росії має відбутися у понеділок, 7 березня. Про це повідомив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у коментарі "Українській правді". За його словами, російська делегація вже вилетіла до Білорусі, українська делегація - теж у дорозі. Водночас, за даними білоруської провладної агенції БелТА, представники Росії вже прибули до місця проведення переговорів.

Як зазначив радник керівника Офісу президента України та член української делегації Михайло Подоляк, перемовини мають розпочатися о 16:00 за Києвом.

За словами білоруського політолога Юрія Воскресенського, знайомого з організацією зустрічі, переговори відбудуться у Будинку мисливця в Біловезькій пущі, повідомляє російське агентство "Інтерфакс".

РФ зриває евакуацію населення

Раніше член української делегації Давид Арахамія анонсував проведення третього раунду переговорів делегації України з делегацією Росії 7 березня. 3 березня російська та українська сторони провели другий раунд переговорів, під час якого вдалося домовитися лише щодо організації гуманітарних коридорів з місць найзапекліших боїв. Утім, відкриття гуманітарних коридорів російські військові декілька разів зривали - у Маріуполі та Херсоні. Провести евакуацію населення поки вдалося у Волновасі та Ірпені. Однак і там під час виведення людей з міста армія РФ відкрила вогонь з мінометів по цивільних, внаслідок чого 6 березня загинула родина з двома дітьми.

"Червоні лінії": свобода та територіальна цілісність

У коментарі DW після другої зустрічі радник керівника Офісу президента України та член української делегації Михайло Подоляк зазначив, що "червоні лінії" української делегації - це свобода та територіальна цілісність України. Він визнав, що переговори з РФ потрібні. Утім, на його думку, "війну закінчить сама Україна". "Закінчить її, як вона має її закінчити - як країна, яка не буде здаватися. Переговори - лише додатковий логістичний інструмент, аби проговорити умови, на яких це все буде закінчено", - зазначив Подоляк.

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