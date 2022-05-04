24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за другу половину вівторка, 3 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами середи, 4 травня (час київський).

У Білорусі розпочалася раптова перевірка сил реагування

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У Білорусі розпочалася раптова перевірка сил реагування. В її ході військові частини та підрозділи відпрацюють приведення в бойову готовність, здійснення маршу до призначених районів та виконання навчально-бойових завдань, заявила пресслужба білоруського міністерства оборони.

"Мета перевірки - оцінка готовності та здатності особового складу до оперативного реагування на можливе виникнення кризових ситуацій. Військові частини та підрозділи діятимуть на незнайомих ділянках місцевості в умовах обстановки, що швидко змінюється", - йдеться в повідомленні. Склад підрозділів, що беруть участь, буде поетапно нарощуватися.

У міноборони Білорусі зазначили, що ці заходи не несуть загрози для сусідніх країн та Європи в цілому.

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Вибухи, які чули мешканці Запоріжжя пізно ввечері 3 травня, виявились роботою протиповітряної оборони, повідомила Запорізька обласна військова адміністрація. "Безпеці мешканців міста нічого наразі не загрожує", - запевняють в ОВА.

Нагадаємо, що 3 травня з метою руйнування української транспортної інфраструктури Росія завдала ракетних ударів по об'єктах на території Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Київської, Кіровоградської, Львівської, та Одеської областей.

Ранкове зведення ЗСУ

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В окупованій Горлівці на Донеччині до центрального моргу доставили понад 100 тіл мобілізованих військовослужбовців 1-го армійського корпусу РФ, які загинули на території Запорізької області, йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України. Там також зазначається, що армія РФ провела повітряну розвідку в районі населених пунктів Кутузівка та Олександрівка на Харківщині.

Війська РФ намагалися наступати в напрямку населеного пункту Довгеньке у Харківській області та проводили штурмові дії в напрямку населеного пункту Оріхів у Запорізькій області, втім успіху не мали. Також вони пішли в наступ у напрямку населеного пункту Шандриголове в Донецькій області, де досі тривають бойові дії. До того ж бої точаться в районі Попасної на Луганщині, де росіяни здійснювали штурмові дії. Крім того, бої активізувалися в районі населеного пункту Томина Балка на Херсонщині.

Загалом лише на території Донецької та Луганської областей за минулу добу ЗСУ відбили дванадцять атак ворога, знищили шість танків та п'ять артилерійських систем. Протиповітряна оборона на території всієї України вразила сім безпілотників і вісім крилатих ракет РФ.

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Міністерство закордонних справ України запросило Папу Римського Франциска відвідати Київ. У МЗС подякували понтифіку за зусилля зупинити війну, яку розв'язала Росія, повідомив у коментарі РБК-Україна речник МЗС України Олег Ніколенко. "Уважно ознайомилися з інтерв'ю Папи Франциска для італійської Corriere Della Sera. Цінуємо, що Україна залишається в центрі його уваги", - сказав Ніколенко. МЗС подякувало Папі Римському також за зусилля по встановленню справедливого миру і зупинці війни, яка не була спровокована Україною, НАТО або іншою третьою стороною.

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Єврокомісія направила країнам ЄС проєкт нафтового ембарго проти РФ, яким передбачається, що заборону запровадять поступово протягом шести-восьми місяців. Винятки будуть зроблені для Угорщини та Словаччини, проте можливо, що їх вимагатимуть також Чехія та Болгарія.

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Росія вивезла з початку війни з чотирьох тимчасово окупованих регіонів України сумарно 400 тисяч тонн зернових культур - третину від обсягів, що зберігалися на цих територіях, повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телеканалу "Еспресо". За словами чиновника, це може позбавити продовольства українців в окупованих регіонах та створює для них загрозу голоду.

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Директор організації, що захищає права біженців, Pro Asyl, Ґюнтер Буркгардт (Günter Burkhardt) заявив про дедалі більше число випадків вивезення українців до Росії проти їхньої волі. "Коли людям, які намагаються втекти від війни, перешкоджають у цьому та відправляють в іншу державу, то це називається викраденням та є грубим порушенням прав людини", - заявив Буркгардт виданням Redaktionsnetzwerk Deutschland. За його словами, ці випадки стають "ще однією ланкою в ланцюзі злочинів, які скоює режим Путіна".

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Верховна Рада у другому читанні ухвалила в вівторок законопроєкт №7172-1, що передбачає заборону проросійських партій. Ідеться про політичні партії, програмні цілі яких спрямовані на виправдання, визнання правомірною або заперечення збройної агресії РФ проти України, а також на виправдання дій проросійських бойовиків на тимчасово окупованих територіях. За ухвалення відповідного законопроєкту у вівторок проголосували 330 парламентаріїв, повідомила голова політпартії "Слуга народу" Олена Шуляк.

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Російський ракетний удар по Закарпаттю пошкодив підстанцію у Воловці, повідомила Закарпатська ОВА. "На об'єктах у радіусі 500 метрів вибиті вікна, уламки ракети пошкодили автомобілі поблизу", - йдеться в повідомленні. Згодом влада повідомила, що жертв унаслідок ракетного удару не виявлено.

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На 4 травня погодили евакуаційні маршрути з Маріуполя, повідомив у своєму Telegram-каналі голова Запорізької ОДА Олександр Старух. Евакуація до Запоріжжя проводитиметься за підтримки ООН та МКЧХ, додав Старух.

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Президент США Джо Байден виступив на захист надання Україні зброї у війні проти Росії. "Історія продемонструвала нам, що диктатори з'являються, якщо їм не протистояти, - заявив він під час відвідин потужностей з виробництва зброї у штаті Алабама. "Або ми підтримаємо український народ у захисті своєї країни, або спостерігатимемо, як Росія продовжує свої звірства та агресію", - застеріг американський лідер. За словами Байдена, українські бійці виявляють "неймовірну хоробрість", захищаючи свою країну всім, що в них є, і США разом із союзниками забезпечуватимуть можливості України захистити себе від "жорсткої війни Путіна".

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Росіяни повторно обстріляли Одещину, ударивши двома ракетами по інфраструктурних об'єктах області, повідомило Оперативне командування "Південь" на своїй Facebook-сторінці. "На щастя, постраждалих нема", - зазначається в повідомленні.

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Уряд Латвії схвалив заходи підтримки громадян, які прийняли біженців з України. Домогосподарства, які прийняли одного біженця, отримуватимуть по 100 євро на місяць. За кожного додаткового біженця платитимуть по 50 євро. Передбачається, що допомога надаватиметься протягом трьох місяців і не повинна перевищувати 300 євро на місяць на одне домогосподарство. Рішення уряду набуде чинності після схвалення парламентом. З початку війни Росії проти України до Латвії прибуло понад 26 тисяч біженців.

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Трагічне ДТП з автобусом на Рівненщині: щонайменше 16 загиблих

Унаслідок масштабної дорожньої аварії на трасі Київ-Чоп поблизу села Ситне загинуло щонайменше 16 осіб. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. За даними чиновника, на трасі зіткнулися бензовоз, мікроавтобус і рейсовий автобус. Унаслідок ДТП спалахнула пожежа, яку, однак вдалося загасити.

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Президент України Володимир Зеленський заявив у своєму традиційному вечірньому зверненні, що Росія намагається ракетними ударами вимістити своє безсилля. "Різні українські міста знову стали мішенями для російських ракет, (...) ударів - Львів, Вінниця, Київська область, Дніпропетровська область, Одеса, Харківщина. Такий масштаб сьогоднішніх обстрілів однозначно свідчить не про те, що в Росії є якась там особлива військова мета. Завдати удару по Закарпаттю. Що це може конкретно дати Росії? Вони намагаються вимістити своє безсилля, бо Україна їм не під силу", - заявив Зеленський. Водночас, за словами президента, "Росії поки що під силу спалити дитячий атракціон у парку Харкова, або знищити якийсь міст, або склад із зерном, або житловий будинок з людьми. Чим більше таких ударів, тим далі Росія від цивілізації, від того, що називається цивілізованістю", - наголосив глава української держави.

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