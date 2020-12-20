У Білорусі понад 110 протестувальників зустрінуть Новий рік під арештом

За даними білоруського правозахисного центру "Весна", щонайменше для 112 людей у Білорусі Новий рік відбудеться в умовах адміністративного арешту. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті правозахисників у четвер, 31 грудня. Серед заарештованих - 18 жінок і 94 чоловіки. На сайті "Весни" наголошується, що ці дані можуть бути неповними.

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Загальна кількість громадян, щодо яких у період виборчої кампанії та після президентських виборів у серпні в Білорусі порушені кримінальні справи, перевищила 900. "Весні" відомі прізвища лише 634 людей. Раніше у правозахисному центрі повідомляли, що в грудні на акціях протесту були затримані не менше 750 людей.

Протести у Білорусі

У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів і вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

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У жовтні Євросоюз запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії щодо учасників протестів. До санкційного списку потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. 17 грудня Рада ЄС схвалила третій пакет санкцій проти режиму Лукашенка - візові та майнові заборони щодо ще 29 фізичних осіб, а також вперше - проти цілої низки підприємств.