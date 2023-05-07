У Білорусі помер політв'язень Микола Климович

Миколу Климовича засудили за карикатуру на Лукашенка, попри його інвалідність II групи. Він помер у колонії у віці 61 року.

У білоруській колонії в неділю, 7 травня, помер політв'язень Микола Климович, повідомив правозахисний центр "Вясна". У 61-річного Климовича була інвалідність ІІ групи через серцеве захворювання.

За даними правозахисників, блогера і громадського діяча з Пінська Климовича 28 лютого засудили до одного року позбавлення волі в колонії загального режиму за розміщену в соцмережі карикатуру на білоруського правителя Олександра Лукашенка. Суддя Андрій Бичило ухвалив такий вирок, підтримавши пропозицію прокурора Іллі Гузаревича, попри інвалідність підсудного. Його затримали в залі суду і нещодавно перевели для відбування покарання до вітебської колонії №3.

Читайте також: Вирок Роману Протасевичу: ким блогер став за два роки в Білорусі

10 лютого суддя Андрій Бичило визнав Миколу Климовича винним у "поширенні нацистської символіки" й оштрафував його на 111 білоруських рублів.

У березні центр "Вясна" та інші білоруські правозахисні організації зарахували Климовича до переліку засуджених за політичними мотивами.