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В'язниця в БілорусіФото: DW/A. Burakow
ПолітикаБілорусь

У Білорусі помер політв'язень Микола Климович

Євген Жуков
2 год. тому

Миколу Климовича засудили за карикатуру на Лукашенка, попри його інвалідність II групи. Він помер у колонії у віці 61 року.

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У білоруській колонії в неділю, 7 травня, помер політв'язень Микола Климович, повідомив правозахисний центр "Вясна". У 61-річного Климовича була інвалідність ІІ групи через серцеве захворювання.

За даними правозахисників, блогера і громадського діяча з Пінська Климовича 28 лютого засудили до одного року позбавлення волі в колонії загального режиму за розміщену в соцмережі карикатуру на білоруського правителя Олександра Лукашенка. Суддя Андрій Бичило ухвалив такий вирок, підтримавши пропозицію прокурора Іллі Гузаревича, попри інвалідність підсудного. Його затримали в залі суду і нещодавно перевели для відбування покарання до вітебської колонії №3.

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10 лютого суддя Андрій Бичило визнав Миколу Климовича винним у "поширенні нацистської символіки" й оштрафував його на 111 білоруських рублів.

У березні центр "Вясна" та інші білоруські правозахисні організації зарахували Климовича до переліку засуджених за політичними мотивами.

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