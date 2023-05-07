У Білорусі помер політв'язень Микола Климович

Миколу Климовича засудили за карикатуру на Лукашенка, попри його інвалідність II групи. Він помер у колонії у віці 61 року.
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У білоруській колонії в неділю, 7 травня, помер політв'язень Микола Климович, повідомив правозахисний центр "Вясна". У 61-річного Климовича була інвалідність ІІ групи через серцеве захворювання.
За даними правозахисників, блогера і громадського діяча з Пінська Климовича 28 лютого засудили до одного року позбавлення волі в колонії загального режиму за розміщену в соцмережі карикатуру на білоруського правителя Олександра Лукашенка. Суддя Андрій Бичило ухвалив такий вирок, підтримавши пропозицію прокурора Іллі Гузаревича, попри інвалідність підсудного. Його затримали в залі суду і нещодавно перевели для відбування покарання до вітебської колонії №3.