На Київщині внаслідок вибуху у будинку загинули 2 людини

У Білій Церкві у п'ятиповерховому житловому будинку вибухнув невідомий предмет. Дві людини загинули, ще трьох врятували співробітники ДСНС.

У Білій Церкві Київської області внаслідок вибуху невідомого предмета у п'ятиповерховому житловому будинку загинули дві людини. Про це у суботу, 30 березня, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Подія сталася у місті Біла Церква, на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок вибуху невідомого предмета зруйновано перекриття в квартирах між другим та п'ятим поверхами з послідуючим загоранням. Пожежу ліквідовано", - повідомили у ДСНС, однак додали, що існує загроза руйнування конструкцій будинку.

Спочатку рятувальники повідомили, що з-під завалів у будинку було деблоковане тіло загиблої людини. Згодом у ДСНС додали, що на третьому поверсі будинку виявили фрагменти ще одного тіла.

Водночас, співробітникам ДСНС вдалося врятували трьох людей, зокрема дитину 2016 року народження. Її госпіталізували.