У Берліні вшанували пам'ять жертв Голодомору

У понеділок, 29 листопада, в Берлінському кафедральному соборі представники різних конфесій відправили поминальну службу за загиблими під час Голодомору 1932-1933 років. Панахида-реквієм відбулася за ініціативи посольства України в Німеччині.

"Через емоції, які відчуваєш під реквієми Верді чи Моцарта, можна всіма фібрами душі відчути той біль, який відчували українці у 1932-1933 роках, і передати його далі, щоб відчула Німеччина", - зазначив у коментарі DW посол України у Німеччині Андрій Мельник.

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Поминальну службу відправили апостольський екзарх Української греко-католицької церкви в Німеччині і країнах Скандинавії єпископ Богдан Дзюрах, вікарний єпископ Берлінської архиєпархії Римо-католицької церкви Матіас Гайнріх і настоятель берлінського храму Православної церкви України отець Олег Полянко. На заході були присутні близько 150-ти українців та іноземців.

Берлінський кафедральний собор

У заході взяв участь The Diplomatic Choir of Berlin - хор співробітників МЗС Німеччини та посольств іноземних держав, що виконав твори Джузеппе Верді і Вольфганга Амадея Моцарта. Також прозвучали твори Йоганна Себастіана Баха і Сезара Франка у виконанні органіста Берлінського собору Андреса Зіліна.

Після панахиди гості заходу запалили свічки пам'яті.

Хор дипломатів, які працюють в Берліні

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Німеччина поки не визнала Голодомор геноцидом

Як повідомлялось, у жовтні 2019 року петиційний комітет Бундестагу розглянув звернення щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу. Петиція набрала тоді 73 тисячі підписів за необхідних 50 тисяч. Рішення з цього питання однак досі не ухвалене.

Час до визнання Голодомору геноцидом, на думку Мельника, Україна може використати в Німеччині для проведення просвітницької роботи.

Нагадаємо, 28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні". У 2016 році український парламент затвердив звернення до держав світу про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відтоді це зробили 16 держав світу.

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