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У Берліні відзначили 35-ту річницю падіння Берлінського муру

Дмитро Шварц | Олександра Іванова
9 листопада 2024 р.

В урочистих заходах з нагоди 35-річчя падіння Берлінського муру взяв участь президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр. Урочистості проходили під девізом "Відстоюйте свободу!"

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Світлове шоу біля Бранденбурзьких воріт з нагоди святкування 35-річчя падіння Берлінської стіни, 8 листопада 2024 року
У Берліні відзначили 35-ю річницю падіння Берлінського муруФото: Fabrizio Bensch/REUTERS

Урочисті заходи з нагоди 35-річчя падіння Берлінського муру у суботу, 9 листопада, відбулися у столиці Німеччини за участю президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier), молоді з низки європейських країн, а також представників міжнародних рухів та організацій, що виступають на захист різних прав та свобод - з Ірану, Білорусі, Грузії, Гонконгу та Куби.

Урочистості проходили під девізом "Відстоюйте свободу!" За словами бургомістра Берліна Кая Веґнера (Kai Wegner), 9 листопада 1989 року - це щасливий день, коли "мужні громадяни просто усунули мур своїм тиском".

На урочистому заході учасники вклали троянди у фрагменти залишків мура. У Каплиці примирення, що є частиною Меморіалу Берлінського муру, відбувся молебень. Наприкінці заходу учасники запалили свічки.

Шольц: Лише разом ми можемо досягти наших цілей

У своєму суботньому подкасті, присвяченому річниці падіння муру, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) охарактеризував його як "революцію свободи", послання якої сьогодні є актуальним як ніколи. "Сміливість, впевненість і солідарність приносять свої плоди. Ми нічого не можемо досягти одне проти одного, тільки разом ми сильні!" - сказав Шольц.

Він наголосив, що європейцям слід триматися разом, особливо зараз, "коли глобальна політична ситуація є настільки складною - чи то в Україні, чи то на Близькому Сході, чи то в питаннях захисту клімату або економіки". "Наша спільна історія осені 1989 року показує нам, як ми можемо досягти наших цілей: стоячи разом - за мир і свободу, за безпеку і процвітання, за верховенство права і демократію", - наголосив німецький канцлер.

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9 листопада як "світла та темна дата"

Директор Фонду Берлінського муру Аксель Клаусмаєр (Axel Klausmeier) вказав на особливу роль польського руху "Солідарність" у розвитку рухів, що захищають права та свободи у Східній та Центральній Європі. Зі свого боку, директор Європейського центру солідарності в Гданську Базиль Керський, згадуючи про хвилю антисемітських погромів, що прокотилися Німеччиною та Австрією в ніч з 9 на 10 листопада 1938 року ("кришталева ніч"), назвав 9 листопада "одночасно світлою і темною датою".

За маршрутом, яким пролягав Берлінський мур, протягом чотирьох кілометрів жителі столиці Німеччини напередодні святкувань встановили ряд щитів і плакатів.

Увечері 9 листопада у Берліні відбудеться також "Концерт за свободу" за участю 700 музикантів, який має стати кульмінацією урочистостей.

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