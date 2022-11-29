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У Берліні зустрілися міністри юстиції країн "Великої сімки"
Фото: Michael Sohn/AP Photo/picture alliance
КонфліктиУкраїна

У Берліні відбувається зустріч міністрів юстиції G7

Микита Жолквер
2 год. тому

Країни "Великої сімки" мають намір спільно розслідувати воєнні злочини російської армії в Україні.

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У Берліні у вівторок, 29 листопада, зустрілися міністри юстиції країн "Великої сімки". У такому форматі G7 засідає вперше. Головна тема конференції - воєнні злочини, скоєні російськими військовослужбовцями в Україні. Учасники зустрічі мають намір оптимізувати координацію розслідування цих злочинів для того, щоб згодом притягнути до відповідальності винних.

Нальоти на українську інфраструктуру - воєнні злочини

Перед початком засідання міністр юстиції ФРН Марко Бушман (Marco Buschmann) заявив, що Росія веде війну проти України злочинними методами, до числа яких належить руйнування української енергетичної інфраструктури. "Тактика Росії спрямована на те, - сказав міністр, - щоб залишити людей без тепла й електрики взимку, коли температура може опускатися до 30 градусів морозу".

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У роботі конференції міністрів юстиції країн G7 беруть участь комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс, головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан, а також міністр юстиції та генпрокурор України Денис Малюська та Андрій Костін.

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