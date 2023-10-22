У Берліні відбулась багатотисячна акція на підтримку Ізраїлю

За даними організаторів, на мітингу солідарності з Ізраїлем біля Бранденбурзьких воріт зібралося 25 тисяч людей. Президент ФРН Штайнмаєр заявив, що захист єврейського життя - обов'язок кожного мешканця Німеччини.

Тисячі людей взяли участь у неділю, 22 жовтня, у мітингу солідарності з Ізраїлем біля Бранденбурзьких воріт у Берліні. За даними організаторів, на нього прийшли щонайменше 25 тисяч людей, поліція говорить про 10 тисяч.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), який виступив на заході, заявив, що захист єврейського життя у ФРН - громадянський обов'язок кожного. "Я прошу всіх людей у нашій країні прийняти на себе цей громадянський обов'язок", - закликав він.

Франк-Вальтер Штайнмаєр та його дружина Ельке Бюденбендер на мітингу проти терору та антисемітизму у Берліні Фото: Sean Gallup/Getty Images

Штайнмаєр наголосив, що це зобов'язання поширюється на всіх жителів країни - незалежно від походження та політичних поглядів: "Покажімо, що в Німеччині люди з єврейським, християнським, мусульманським, арабським корінням можуть і хочуть мирно жити разом. Будьмо єдині в неприйнятті тероризму і варварства! Об'єднаймося в засудженні будь-якої форми антисемітизму та расизму!"

На мітингу під гаслом "Проти терору, ненависті та антисемітизму" також виступили рідні заручників, викрадених в Ізраїлі терористами угруповання ХАМАС, які емоційно описували долю своїх родичів та закликали Німеччину до дій.

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"На відміну від ХАМАСу, Ізраїль намагається звести до мінімуму число цивільних жертв"

Президент Німецько-ізраїльського товариства Фолькер Бек (Volker Beck), який відкрив захід, заявив, що всі, хто прийшов на нього, хоче продемонструвати свою солідарність Ізраїлю та його народу. При цьому він наголосив, що "на відміну від ХАМАСу, Ізраїль робить все, щоб звести до мінімуму число жертв серед мирного населення".

Мітинг у центрі німецької столиці було організовано з ініціативи Німецько-ізраїльського товариства та широкого альянсу демократичних партій та громадських організацій. Зокрема, Християнсько-демократичний союз, Соціал-демократична партія Німеччини, "Зелені", Вільна демократична партія, Ліва партія, католицька та протестантська церкви, Центральна рада євреїв у Німеччині, Конфедерація профспілок Німеччини, мусульманське товариство Alhambra та багато інших.

Пропалестинський мітинг було заборонено

На розташованій поблизу площі Потсдамер плац на той самий час було заплановано пропалестинський мітинг, його поліція заборонила напередодні, очікуючи від учасників заходу "антисемітських закликів" та "насильницьких дій".

Протягом останніх днів у різних містах Німеччини відбулися численні демонстрації - як на підтримку Ізраїлю після кровопролитного нападу ХАМАСу, так і проти нього. Так, пропалестинські акції відбулися у Дюссельдорфі, Берліні, Франкфурті-на-Майні, Ганновері, Мюнстері та Кельні. Загалом заходи пройшли мирно. Однак у Берліні фіксували напади на вивішені на вулицях ізраїльські прапори - їх зривали і в деяких випадках намагалися підпалити.

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