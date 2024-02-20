Берлін заборонив проєктувати на посольство РФ кадри війни

Організація Vitsche, яка об'єднує українців у Німеччині, хотіла в річницю повномасштабного російського вторгнення проєктувати на будівлю посольства Росії фотографії та відео війни, але суд заборонив.

Адміністративний суд Берліна у вівторок, 20 лютого, заборонив проєктувати на будівлю посольства РФ у Німеччині кадри війни Росії проти України.

Як повідомляє німецьке видання Bild, організація Vitsche, яка об'єднує українців у Німеччині, хотіла у річницю початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 24 лютого 2024 року, протягом години проєктувати на будівлю російського посольства фотографії та відео війни.

Суд аргументував відмову тим, що згідно з Віденською конвенцію про дипломатичні відносини держава, де розташоване посольство, зобов'язана захищати будівлю представництва, "щоб не завдати шкоди гідності дипломатичної місії".

Апеляція на це рішення може бути подана до Вищого адміністративного суду Берлін-Бранденбург.