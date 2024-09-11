У Берліні найчастіше крадуть автомобілі

Кількість крадіжок транспортних засобів у Німеччині зросла. Приріст за 2023 рік становив 20 відсотків. Найбільше крадіжок було зареєстровано в Берліні. Загальна цифра викрадених торік автомобілів, які були застраховані, перевищила 14,5 тисячі. Нові дані в середу, 11 вересня, представив Німецький союз страховиків.

Кожна третя крадіжка припадає на Берлін

За даними організації, загальний збиток збільшився до 310 мільйонів євро. У регіональному порівнянні в межах Німеччини німецькій столиці за кількістю крадіжок автомобілів немає рівних. "Берлін залишається столицею викрадачів автомобілів, за суто математичним розрахунком виходить, що тут кожні дві години зникають автомобілі", - заявив голова Німецького союзу страховиків Йорґ Азмуссен (Jörg Asmussen). "У перерахунку на всю країну виходить, що зараз кожен третій випадок крадіжки автомобіля припадає на Берлін", - наводить він невтішну статистику щодо злочинів.

На півдні Німеччини ситуація з крадіжками автівок спокійніша

Загалом у 2023 році в Берліні було викрадено 4266 повністю застрахованих автомобілів. Це майже на 50 відсотків більше, ніж за попередній період. Для порівняння: на півночі країни в Гамбурзі було викрадено 853 автомобілі, у найбільш густонаселеній землі Північний Рейн-Вестфалія - приблизно три тисячі, а в Мекленбурзі-Передній Померанії - всього 181.

У південних регіонах кількість крадіжок обчислюється сотнями: у Баварії зловмисники вкрали 596 автівок, у Баден-Вюртемберзі - 574. Однак і на півдні спостерігається тенденція до збільшення кількості випадків крадіжок. У середньому кожен потерпілий отримав страхові виплати в розмірі 21,5 тисячі євро. Найпопулярніші у злодіїв - SUV із класу позашляховиків.

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