У Берліні мітингували за дипломатичне рішення щодо України

Біля Бранденбурзьких воріт у центрі Берлінау суботу, 25 листопада, відбулася акція противників політики, спрямованої на подальше озброєння Німеччини та розширення військової підтримки України. Ініціаторами заходу під назвою "Ні війнам - зупинити божевілля озброєння - будувати майбутнє мирно і справедливо" виступили колишня членкиня Лівої партії Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) та колишня кореспондентка суспільно-правового телеканалу ARD у Москві, авторка низки книг про Росію Габріеле Кроне-Шмальц (Gabriele Krone-Schmalz).

Оголошуючи про демонстрацію, організатори акції наголосили, що засуджують повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Однак водночас вони розкритикували "невиконані обіцянки НАТО". На думку учасників акції, війна в Україні потребує не військового, а дипломатичного рішення, а збільшення видатків Німеччини на оборону та експорт озброєнь - це неправильний шлях.

Сара Вагенкнехт Фото: Joerg Carstensen/picture alliance

На початку демонстрації виступила Сара Вагенкнехт, яка нещодавно залишила Ліву партію і готується до реєстрації власної. Вона розкритикувала нинішній уряд ФРН, особливо його курс щодо війни в Україні. "Людям в Україні потрібна не зброя, їм нарешті потрібен мир, а для цього їм потрібні переговори", - наголосила вона.

На думку Вагенкнехт, соціал-демократ Борис Пісторіус (Boris Pistorius) - міністр оборони ФРН - перетворився на "міністра війни", а від "зелених", які колись були партією миру, у цій якості "вже нічого не залишилося".

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Учасники акції проти збільшення військових видатків

До участі в акції раніше закликали низка організацій, члени Лівої партії, а також кілька профспілок. Серед учасників заходу, крім інших, були колишня голова Ради Євангелічної церкви в Німеччині (EKD) Маргот Кесман (Margot Käßmann), професор політології з Університету Кельна Крістоф Буттервегге (Christoph Butterwegge), а також професор політології з Вільного університету Берліна Хайо Функе (Hajo Funke).

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Позиція організаторів акції щодо війни Ізраїлю і ХАМАСу

Водночас, як пише агентство epd, серед учасників акції були і люди, які тримали в руках плакати на підтримку палестинців. Говорячи про війну Ізраїлю і терористичної організації ХАМАС, бойовики якої напали на нього, Сара Вагенкнехт заявила: "Ми, німці, несемо особливу відповідальність за єврейське життя. І ми зобов'язані захищати право Ізраїлю на існування без будь-яких "якщо" і "але". Однак ця відповідальність не зобов'язує нас заплющувати очі та підтримувати безжальні військові дії уряду Нетаньяху як самооборону. Ескалація війни не захищає єврейські життя, а ставить їх під загрозу. Абсурдно вважати, що бомби послаблюють ісламістський терор".

Раніше того ж дня, 25 листопада, президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр (Frank-Walter Steinmeier), готуючись до офіційного візиту в Ізраїль, оприлюднив відеозвернення зі словами: "Я вирушаю в Ізраїль, який захищає себе. Бореться за своє існування. В Ізраїль, який дедалі частіше зазнає міжнародної критики саме за цю самооборону". "Ніхто не може відмовити Ізраїлю в праві рішуче боротися з терором", - також наголосив він.

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"Маніфест за мир" Вагенкнехт і Шварцер

За даними поліції, в акції взяли участь близько семи тисяч людей. Організатори заявили 10 тисяч учасників і нарахували до вечора 20 тисяч людей.

У лютому 2023 року Сара Вагенкнехт та борчиня за права жінок Аліса Шварцер (Alice Schwarzer) запустили на порталі Change.org петицію із закликом відмовитися від військової допомоги Україні та натомість докладати зусиль для дипломатичного вирішення конфлікту. До 25 листопада 2023 року кількість підписів під цим закликом перевищила 906 тисяч.