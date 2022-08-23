У РФ заявили про "самозаймання" боєприпасів через спеку

За його словами, через спеку на складі біля села Тімонове сталося "самозаймання". Гладков назвав це "ефектом лінзи".
"Ситуацію тримаю на особистому контролі. На місці працюють оперативні служби", - написав він.
Постраждалих немає, утім жителів Валуйського міського округу вивезли до санаторію неподалік, повідомив губернатор.
Нагадаємо, у регіонах Бєлгородської області, що межують з Україною, після початку повномасштабного вторгнення Росії, лунали вибухи та відбувалися пожежі. Через це в регіоні встановлено "жовтий" (високий) рівень терористичної загрози. В РФ в ударах по регіону звинувачували Україну, Київ відповідальності за інциденти на себе не брав.