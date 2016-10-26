У Баварії внаслідок аварії у парку атракціонів постраждали 34 особи

У федеральній землі Баварія внаслідок аварії у парку атракціонів Legoland постраждали щонайменше 34 людей, двоє з них отримали тяжкі травми, повідомив представник місцевої поліції у четвер, 11 серпня. На атракціоні "Вогняний дракон" на американських гірках один із потягів через невстановлену поки що причину різко загальмував, а інший врізався в нього.
За словами адміністрації парку, потяги розвивають на гірках швидкість до 8 метрів за секунду або до майже 29 кілометрів за годину. Для надання допомоги постраждалим були задіяні всі сили, що були в розпорядженні, у тому числі три рятувальні гелікоптери. Попри аварію, парк атракціонів продовжив роботу.
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Баварський Legoland був відкритий у Ґюнцбурзі на автобані А8 у 2002 році. Ґюнцбурґ отримав право на відкриття парку, здобувши перемогу над майже 300 конкурентами з усього світу, зокрема Токіо. У парку налічується десять тематичних зон та понад 60 атракціонів. Після відкриття парк у Ґюнцбурзі спочатку щосезонно відвідували близько 1,3 мільйона людей.
Смертельний інцидент у Клоттені
6 серпня у парку розваг у Клоттені у федеральній землі Рейнланд-Пфальц на американських гірках загинула 57-річна жінка. Вона випала з потяга, і отримала травми, несумісні з життям. Причини того, що сталося, з'ясовуються. Парк атракціонів із 9 серпня відновив роботу, але американські гірки там досі закриті.
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10 захоплюючих парків розваг у Європі
Європа-Парк у Русті, Німеччина
У вересні 2016 року Європа-Парк, що неподалік Фрайбурга, здобув міжнародну нагороду як найркащий парк розваг у світі. Він - найбільший у Німеччині: у 14 тематичних зонах, кожна з яких присвячена певній країні Європи, встановлено понад 100 атракціонів. Зірка тамтешніх американських гірок - атракціон Blue Fire. Лише за дві з половиною секунди його вагонетки розганяються до 100 кілометрів на годину.
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10 захоплюючих парків розваг у Європі
Віденський Пратер, Австрія
У зеленому куточку в центрі Відня розташований найстаріший парк розваг у світі - Вурстельпратер. За його зразком будувалися багато інших парків розваг. Нині Пратеру виповнилося 250 років. Щороку на ярмарок і атракціони з’їжджаються понад чотири мільйони відвідувачів. Одна з найпопулярніших тамтешніх розваг і найбільш видовищних віденських пам'яток - це 65-метрове колесо огляду.
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10 захоплюючих парків розваг у Європі
Паризький Діснейленд, Франція
Діснейленд у Парижі здобув визнання, перетворивши на "реальність" вигадані світи та героїв Діснея - передусім Мінні та Міккі Мауса. Щороку приблизно 15 мільйонів відвідувачів проходять воротами його замку. Сам парк величезний. Його територія - майже 2000 гектарів. Це близько однієї п'ятої загальної площі Парижа!
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10 захоплюючих парків розваг у Європі
Гардаленд у Кастельнуово-дель-Гарда, Італія
Гардаленд - це світ фантазії, створений зі зворушливими деталями навколо магічного дерева. Воно є лігвом паркового талісмана - дракона Преццемоло. Щороку понад два з половиною мільйона відвідувачів приїздять до парку на озері Гарда, щоб розважитися на його атракціонах, яких тут більше сорока. Вони розділені на чотири зони: Адреналін, Пригода, Фантазія та Шоу.
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10 захоплюючих парків розваг у Європі
Порт Авентура в Салоу, Іспанія
Найбільший парк розваг в Іспанії - Порт Авентура - розташований на південь від Барселони. Він складається з кількох тематичних частин (наприклад, Середземномор’я і Полінезія). Щорічно він збирає близько 3,5 мільйона відвідувачів. У 2007 році тут встановили найшвидшу американську гірку в Європі - "Furius Baco". Її вагонетки здатні розвинути швидкість до 135 км/год.
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10 захоплюючих парків розваг у Європі
Зоомарин - Алгарве у Гії, Португалія
У Зоомарині в Гії учасниками різноманітних шоу є переважно морські тварини: дельфіни, тюлені та морські леви стрибають, перевертаються, виконують трюки. На сцену виходять і мешканці парку - папуги. Люди також можуть позмагатися із морськими мешканцями - у басейні з хвилями чи на водних гірках.
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10 захоплюючих парків розваг у Європі
Алтон Тауерс у Фарлі, Британія
Цей парк розваг розмістився трохи обабіч шляху - на пічніч від міста Бірмінгем в Англії. Свою назву він отримав від зруйнованого готичного замку, розташованого посеред нього. Всередині парку відвідувачі можуть покататися на атракціоні Hex ride - "відьомська поїздка", спробувавши зняти старовинне закляття. У парку є й ботанічний сад, з якого відкривається прекрасний вид на розважальний комплекс.
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10 захоплюючих парків розваг у Європі
Ефтелінг у Каатсхойвелі, Нідерланди
Ефтелінг присвячений усьому, що стосується казок і їхніх героїв - тролів, ельфів і драконів. Вони населяють понад тридцять атракціонів, у тому числі 3D-кінотеатр, водні гірки та казковий ліс. Найновіші американські гірки - Baron 1898, їхні пасажири стають частиною історії та перетворюються на друзів барона, який натрапив на золото у старій вугільній шахті. Разом з ним вони мандрують у надра землі.
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10 захоплюючих парків розваг у Європі
Леголенд у Біллунні, Данія
Леголенд у Біллунні збудований з деталей Lego різних розмірів та кольорів - їх там близько 60 мільйонів. Парк відкрили у 1968 році за кілька кілометрів від справжньої фабрики конструкторів Lego. Він став першим з десяти Леголендів, що нині існують у світі. Тут теж є атракціони, але головна розвага - це мініатюрні будинки, кораблі та автомобілі - всі з деталей Lego.
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10 захоплюючих парків розваг у Європі
Лісеберг у Гетеберзі, Швеція
Посеред міста Гетеберг у Швеції розташований найбільший скандинавський парк розваг - Лісеберг. Щороку сюди приїздить близько трьох мільйонів відвідувачів. Один з найпопулярніших атракціонів - вежа вільного падіння Atmos Fear, яка скидає відчайдушних сміливців із 90-метрової висоти. Трохи менше лоскоче нерви оглядове колесо, яке відкриває відвідувачам панораму на друге за розмірами шведське місто.
Автор: Елізабет Йорк, Олена Рябічева