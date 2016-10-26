У Баварії внаслідок аварії у парку атракціонів постраждали 34 особи

У федеральній землі Баварія внаслідок аварії у парку атракціонів Legoland постраждали щонайменше 34 людей, двоє з них отримали тяжкі травми, повідомив представник місцевої поліції у четвер, 11 серпня. На атракціоні "Вогняний дракон" на американських гірках один із потягів через невстановлену поки що причину різко загальмував, а інший врізався в нього.

За словами адміністрації парку, потяги розвивають на гірках швидкість до 8 метрів за секунду або до майже 29 кілометрів за годину. Для надання допомоги постраждалим були задіяні всі сили, що були в розпорядженні, у тому числі три рятувальні гелікоптери. Попри аварію, парк атракціонів продовжив роботу.

Читайте також: 360 градусів: "Європа-парк" - найбільший парк розваг Німеччини (відео)

Баварський Legoland був відкритий у Ґюнцбурзі на автобані А8 у 2002 році. Ґюнцбурґ отримав право на відкриття парку, здобувши перемогу над майже 300 конкурентами з усього світу, зокрема Токіо. У парку налічується десять тематичних зон та понад 60 атракціонів. Після відкриття парк у Ґюнцбурзі спочатку щосезонно відвідували близько 1,3 мільйона людей.

Смертельний інцидент у Клоттені

6 серпня у парку розваг у Клоттені у федеральній землі Рейнланд-Пфальц на американських гірках загинула 57-річна жінка. Вона випала з потяга, і отримала травми, несумісні з життям. Причини того, що сталося, з'ясовуються. Парк атракціонів із 9 серпня відновив роботу, але американські гірки там досі закриті.

Віртуальні американські гірки (26.10.2016)