У багатоповерхівку в Кривому Розі невідомий вистрелив з РПГ

ЗлочинністьУкраїна
У багатоповерхівку в Кривому Розі невідомий вистрелив з РПГ25 січня 2024 р.
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У Кривому Розі Дніпропетровської області невідомий вистрелив у четвер, 25 січня, з ручного протитанкового гранатомета (РПГ) по багатоповерхівці, повідомляє місцева поліція.
"Приблизно о 5-ій ранку до поліції надійшло повідомлення про вибух у багатоповерховому будинку на території Тернівського району міста. За попередньою інформацією, перебуваючи на вулиці невідомий поцілив у будинок з РПГ", - ідеться в повідомленні.
Внаслідок вибуху пошкоджень зазнали декілька квартир. Люди не постраждали.
"Всі обставини злочину з'ясовуються. Вживаються заходи для затримання особи, причетної до хуліганських дій", - пише поліція.
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