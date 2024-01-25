У багатоповерхівку в Кривому Розі невідомий вистрелив з РПГ

Невідомий поцілив з гранатомета у багатоповерхоовий житловий будинок у Кривому Розі. Поліція розшукує злочинця.

У Кривому Розі Дніпропетровської області невідомий вистрелив у четвер, 25 січня, з ручного протитанкового гранатомета (РПГ) по багатоповерхівці, повідомляє місцева поліція.

"Приблизно о 5-ій ранку до поліції надійшло повідомлення про вибух у багатоповерховому будинку на території Тернівського району міста. За попередньою інформацією, перебуваючи на вулиці невідомий поцілив у будинок з РПГ", - ідеться в повідомленні.

Внаслідок вибуху пошкоджень зазнали декілька квартир. Люди не постраждали.

"Всі обставини злочину з'ясовуються. Вживаються заходи для затримання особи, причетної до хуліганських дій", - пише поліція.

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