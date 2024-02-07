У Азербайджані проходять позачергові президентські вибори

Головним претендентом на обрання президентом Азербайджану вважається чинний голова держави Ільхам Алієв. Головні опозиційні партії країни відмовились брати участь у виборах, нарікаючи на їхню ймовірну недемократичність.

У середу, 7 лютого, в Азербайджані проходять позачергові президентські вибори. За даними Центральної виборчої комісії країни, станом на 12:00 за місцевим часом явка на них склала 38,57 відсотка, повідомляє азербайджанська державна інформаційна агенція АЗЕРТАДЖ.

Хоча чергові вибори глави держави мали відбутися в Азербайджані у квітні 2025 року, в грудні 2023 року президент країни Ільхам Алієв оголосив про проведення позачергових виборів.

Аналітики припускають, що Алієв переніс вибори, щоб отримати вигоду від зростання своєї популярності на тлі встановлення контролю країною над Нагірним Карабахом та припинення існування самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки (НКР), зауважує агенція AP.

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Окрім Алієва, у виборах беруть участь ще шість кандидатів, однак дві головні опозиційні партії Азербайджану - "Партія рівності" (Мусават) і "Народний фронт Азербайджану" - відмовилися висувати своїх представників на виборах, оскільки вважають їх недемократичними і прогнозують фальсифікації, пише агенція.

Чинному президенту прогнозують перемогу, особливо зважаючи на те, що окремі його "конкуренти" раніше публічно хвалили його, зазначає AP.

Ільхам Алієв безперервно обіймає посаду президента Азербайджану із 2003 року, замінивши на ній свого батька Гейдара Алієва, який був президентом країни з 1993 по 2003 рік. На позачергових виборах він може бути обраний головою держави ще на сім років.

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