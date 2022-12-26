  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Заметіль у Японії
Заметіль у ЯпоніїФото: Kyodo/IMAGO
КатастрофиЯпонія

У Японії внаслідок зимової бурі загинули 17 людей

Ольга Журавльова
3 год. тому

Внаслідок смертоносної хуртовини в Японії десятки людей постраждали, тисячі абонентів лишилися світла.

https://p.dw.com/p/4LQe6

Інтенсивні снігопади на території Японії забрали життя 17 людей за останні десять днів, повідомляє у понеділок, 26 грудня, агенція AFP. За даними місцевого уряду, з 17 грудня ще десятки людей отримали поранення, тисячі будинків були знеструмлені.

Зокрема серед загиблих унаслідок негоди, чоловік, який впав з даху під час прибирання снігу, і жінка, знайдена в автомобілі з підозрою на отруєння чадним газом, повідомив японський телеканал NHK.

Останніми днями сильні хуртовини накрили захід Японії та префектуру Хоккайдо на півночі. У деяких районах за добу випав майже метр снігу. Мешканців постраждалих регіонів закликають утриматися поїздок після того, як низка автівок застрягла на засніжених дорогах.

Кількість жертв снігопадів зростає у США

Тим часом унаслідок зимового у буревію у США загинули, за різними даними, від 30 до 40 осіб. За оцінкою екстрених служб, кількість загиблих збільшуватиметься.

За інформацією ЗМІ, внаслідок негоди загинули люди в 12 штатах: Колорадо, Іллінойс, Канзас, Кентуккі, Мічиган, Міссурі, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннессі та Вісконсин. Найбільше смертей зафіксовано в місті Баффало, на східному березі озера Ері та околицях.

Метеослужба США назвала нинішню негоду "історичною". Температура у низці штатів подекуди опускалася до мінус 40 градусів за Цельсієм. У штаті Південна Дакота напередодні метеорологи реєстрували мінус 45 градусів.

 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

Снігопади паралізували частину Німеччини (08.02.2021)

Снігопади паралізували частину Німеччини (08.02.2021)

Снігопади й ожеледиця паралізували північну і центральну Німеччину. Дороги ледве встигають розчищати від снігу та криги. У кількох регіонах Німеччини громадянам рекомендували залишатися вдома, аби не посилювати транспортний колапс унаслідок снігопадів.
Суспільство8 лютого 2021 р.02:57 хв.
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

25 грудня росіяни обстріляли центр Херсона, загинули 10 мирних жителів

ЦГС зафіксував понад 28 тисяч воєнних злочинів росіян

Конфлікти11 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Оксана Забужко

"Час переписувати візію світу, в якому не було України"

"Час переписувати візію світу, в якому не було України"

Культура24 грудня 2022 р.
Віряни на службі у соборі в Києві

Різдво під час війни: коли святкуватимуть українці

Різдво під час війни: коли святкуватимуть українці

Суспільство24 грудня 2022 р.
Головна різдвяна ялинка в Києві, грудень 2022 року

25 грудня чи 7 січня: дискусійні питання щодо Різдва

25 грудня чи 7 січня: дискусійні питання щодо Різдва

Суспільство23 грудня 2022 р.
Зараз у німецьких аптеках часом не знайти потрібних препаратів

Чому з аптек у Німеччині зникають деякі важливі ліки?

Чому з аптек у Німеччині зникають деякі важливі ліки?

Здоров'я23 грудня 2022 р.
external

Битва за Бахмут: чому Росія так прагне захопити місто?

Битва за Бахмут: чому Росія так прагне захопити місто?

Конфлікти23 грудня 2022 р.10:11 хв.
Саакашвілі бере участь у засіданні суду через відеозв'язок, 22 грудня 2022 року

Чи відпустить суд Міхеіла Саакашвілі за кордон на лікування?

Чи відпустить суд Міхеіла Саакашвілі за кордон на лікування?

Закон і право23 грудня 2022 р.
На головну сторінку