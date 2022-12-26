У Японії внаслідок зимової бурі загинули 17 людей

Інтенсивні снігопади на території Японії забрали життя 17 людей за останні десять днів, повідомляє у понеділок, 26 грудня, агенція AFP. За даними місцевого уряду, з 17 грудня ще десятки людей отримали поранення, тисячі будинків були знеструмлені.

Зокрема серед загиблих унаслідок негоди, чоловік, який впав з даху під час прибирання снігу, і жінка, знайдена в автомобілі з підозрою на отруєння чадним газом, повідомив японський телеканал NHK.

Останніми днями сильні хуртовини накрили захід Японії та префектуру Хоккайдо на півночі. У деяких районах за добу випав майже метр снігу. Мешканців постраждалих регіонів закликають утриматися поїздок після того, як низка автівок застрягла на засніжених дорогах.

Кількість жертв снігопадів зростає у США

Тим часом унаслідок зимового у буревію у США загинули, за різними даними, від 30 до 40 осіб. За оцінкою екстрених служб, кількість загиблих збільшуватиметься.

За інформацією ЗМІ, внаслідок негоди загинули люди в 12 штатах: Колорадо, Іллінойс, Канзас, Кентуккі, Мічиган, Міссурі, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннессі та Вісконсин. Найбільше смертей зафіксовано в місті Баффало, на східному березі озера Ері та околицях.

Метеослужба США назвала нинішню негоду "історичною". Температура у низці штатів подекуди опускалася до мінус 40 градусів за Цельсієм. У штаті Південна Дакота напередодні метеорологи реєстрували мінус 45 градусів.