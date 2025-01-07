У 2024 році значно зросла кількість депортацій із ФРН

З Німеччини із січня до листопада 2024 року депортували майже 18,4 тисяч осіб, повідомили ЗМІ із посиланням на речника уряду. Це на 20 відсотків більше, ніж за той самий період 2023 року.

У Німеччині значно зросли показники депортацій. Із січня по листопад 2024 року з ФРН було депортовано 18 384 особи, що приблизно на 20 відсотків більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Про це повідомив у вівторок, 7 січня, німецький таблоїд Bild з посиланням на неназваного представника уряду Німеччини. За словами співрозмовника Bild, "спільні зусилля федерального і земельних урядів щодо питання депортацій" показали перші результати.

Згодом інформагенція AFP отримала від речника уряду підтвердження щодо оприлюднених виданням Bild даних.

За весь 2023 рік влада Німеччини депортувала 16 430 мігрантів, яким було відмовлено в праві залишитися в країні. Для порівняння, у 2019 році було проведено близько 22 000 депортацій, після чого в перший рік пандемії COVID-19 цей показник істотно знизився. За даними Bild, у 2024 році в Німеччині подали 213 000 заяв про надання притулку, що більш ніж на третину менше, ніж 2023-го.

Депортація мігрантів із Німеччини

У Німеччині посилили заходи з депортації мігрантів, яким було відмовлено в притулку, після гучного вбивства поліціянта в Мангаймі наприкінці травня 2024 року. Біженець з Афганістану під час мітингу руху Pax Europa атакував із великим мисливським ножем головного спікера, а потім - людей, які прийшли йому на допомогу. Поліцейському Рувену Л. (Rouven L.) він завдав цілеспрямованих ударів ножем, згодом той помер у лікарні. Трагедія набула величезного резонансу в німецькому суспільстві та істотно посилила дискусію про обмеження прийому афганських біженців і можливості депортації їх на батьківщину.

Крім того, наприкінці минулого року на тлі падіння режиму Башара Асада в Сирії в Німеччині розгорілися дебати про повернення на батьківщину біженців із цієї країни.

Днями федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) в інтерв'ю журналу Stern назвав збільшення кількості депортацій "справжнім прогресом".