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КонфліктиСвіт

У світі значно побільшало цивільних жертв вибухівки - звіт

Максим Сидоржевський
2 год. тому

У 2021 і 2022 роках у світі зафіксовано понад 50 тисяч жертв і постраждалих від застосування вибухонебезпечних предметів, більша частина яких - цивільні особи.

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За даними міжнародної неурядової гуманітарної організації Handicap International, у 2021 і 2022 роках у світі майже 51 тисяча людей загинули або отримали поранення внаслідок застосування вибухонебезпечних предметів. З цієї кількості понад 32 тисячі були цивільними особами, повідомили в організації у понеділок, 24 квітня.

Окрім цього, кількість жертв серед цивільного населення у 2022 році зросла на 83 відсотки порівняно з попереднім роком. Це зростання обумовлено воєнним вторгненням Росії в Україну та збільшенням використання зброї в Ефіопії, М'янмі та Сомалі, йдеться у звіті, який цитує агенція epd.

"Ця зброя спричиняє жахливі страждання і часто призводить до смерті, - прокоментувала голова політичного відділу німецького осередку Handicap International Єва Марія Фішер (Eva Maria Fischer). - Вона часто завдає жертвам поранень, які призводять до довічної інвалідності та важких травм". Окрім того, за її словами, вибухонебезпечні предмети руйнують будинки, школи та лікарні, а боєприпаси, що не вибухнули, забруднюють великі території, й це ставить під загрозу життя людей на довгі роки.

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У 2022 році 83 держави підписали в Дубліні політичну декларацію, спрямовану на кращий захист цивільного населення від ракетного вогню та інших вибухових пристроїв, що застосовуються у конфліктах. Використання вибухової зброї в населених районах, згідно з цією декларацією, має бути обмежене.

Ініціатива з моніторингу застосування вибухонебезпечної зброї у світі була заснована у 2022 році, нагадали в організації Handicap. До неї входять, окрім Handicap International, такі організації як, зокрема, Action on Armed Violence (AOAV) та Insecurity Insight, які й надали інформацію для цього звіту.

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