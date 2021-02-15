 У 2020 році різко скоротився приплив мігрантів до Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2021

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Новини

У 2020 році різко скоротився приплив мігрантів до Німеччини

У 2020 році до Німеччини прибуло на 220 тисяч людей більше, ніж виїхало з країни. У 2019 році цей показник становив 327 тисяч осіб.

Скорочення імміграції до Німеччини пов'язують з викликаними пандемією коронавірусу обмеженнями

Скорочення імміграції до Німеччини пов'язують з викликаними пандемією коронавірусу обмеженнями

У Німеччині протягом 2020 року скоротилося міграційне сальдо - різниця між кількістю осіб, що прибули до країни, та тих, що виїхали. Як повідомило в вівторок, 29 червня, Федеральне статистичне відомство у Вісбадені, торік до країни прибуло на 220 тисяч більше людей, ніж виїхало. 

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У 2019 році цей показник становив 327 тисяч осіб. У статистичному відомстві таке різке скорочення імміграції пов'язують з пандемією COVID-19 та викликаними нею обмеженнями свободи пересування. Утім, міграційне сальдо в Німеччині скорочується вже п'ятий рік поспіль.

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Загалом у 2020 році до ФРН прибули 1,187 мільйона осіб (на 24 відсотка менше, ніж 2019 року), а виїхали з країни 966 тисяч людей (на 22 відсотки менше). Найбільше мігрантів приїхали до Німеччини з інших країн ЄС, з-поза меж Євросоюзу до країни прибули 173 тисячі осіб. У 2019 році цей показник становив 214 тисяч людей.

Дивитись відео 03:56

Німеччина - країна мігрантів? Міфи та правда (19.11.2019)

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