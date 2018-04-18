 Twitter і Facebook звинуватили Китай в маніпулятивній інформкампанії щодо Гонконгу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2019

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Новини

Twitter і Facebook звинуватили Китай в маніпулятивній інформкампанії щодо Гонконгу

Китай проводить у соцмережах цілеспрямовану інформаційну кампанію з метою дискредитації протестів у Гонконзі та їхніх учасників, стверджують у компаніях Twitter і Facebook.

Логотипи Twitter і Facebook

Компанії Twitter і Facebook звинуватили Китай у проведенні цілеспрямованої інформаційної кампанії з метою дискредитації протестів у Гонконзі. Зокрема в понеділок, 19 серпня, у компанії Twitter повідомили, що викрили інформаційну кампанію, що має ознаки "державної підтримки", спрямовану проти учасників протестів у Гонконзі.

У рамках цієї кампанії чимало Twitter-акаунтів вели "скоординовані" дії щодо поширення в соціальній мережі Twitter інформації відповідного змісту, зазначається в повідомленні американської інтернет-компанії. На такі дії компанія відреагувала тим, що заблокувала 936 Twitter-акаунтів.

У самому Китаї соціальна мережа Twitter заблокована, тож багато користувачів використувовували віртуальні приватні мережі (VPN), щоб таким чиним приховати своє місце перебування та свою справжню IP-адресу.

У Facebook заблоковано окремі групи користувачів

DW.COM

Президент США Дональд Трамп не сумнівається, що лідер КНР Сі Цзіньпін зможе "швидко і гуманно" залагодити кризу в Гонконзі. Тим часом Китай провів військовий парад у сусідньому місті. (15.08.2019)

Цієї неділі на антиурядову демонстрацію в Гонконгу вийшли десятки тисяч громадян. Місцем збору мітингарів став міський парк Вікторії. Лунають заклики втриматися від насильства. (18.08.2019)

За оцінкою організаторів, протест у Гонконгу 18 серпня зібрав близько 1,7 мільйона учасників. У поліції називають значно менші цифри. Акція відбулася мирно. (18.08.2019)

Згодом компанія Facebook повідомила, що так само заблокувала багато сторінок у своїй соціальній мережі після надходження повідомлень від Twitter. У найбільшій соцмережі світу було виявлено акаунти, та цілі групи користувачів, так чи інакше пов'язаних з Китаєм. Перевірка показала, що багато акаунтів було створено з "обманною тактикою", у тому числі й за допомогою надання неправдивої інформації.

Подальші перевірки підтвердили наявність зв'язків між окремими користувачами соцмережі Facebook та китайським урядом.

Нагадаємо, масове обурення громадян Гонконгу спричинив розгляд поправок до закону про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. Нинішні акції протесту стали наймасовішими в Гонконзі від часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році. Хвиля протестів, котра триває з червня, вже спричинила значні втрати для економіки автономії, насамперед для туристичної та транспортної галузей.

Натомість уряд Китаю звинувачує учасників протестів у насильстві, вандалізмі та "тероризмі". Днями китайські військові та силовики провели навчання поблизу Гонконгу, де зокрема відпрацьовувався силовий розгін демонстрацій.

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