Twitter і Facebook звинуватили Китай в маніпулятивній інформкампанії щодо Гонконгу

Компанії Twitter і Facebook звинуватили Китай у проведенні цілеспрямованої інформаційної кампанії з метою дискредитації протестів у Гонконзі. Зокрема в понеділок, 19 серпня, у компанії Twitter повідомили, що викрили інформаційну кампанію, що має ознаки "державної підтримки", спрямовану проти учасників протестів у Гонконзі.

У рамках цієї кампанії чимало Twitter-акаунтів вели "скоординовані" дії щодо поширення в соціальній мережі Twitter інформації відповідного змісту, зазначається в повідомленні американської інтернет-компанії. На такі дії компанія відреагувала тим, що заблокувала 936 Twitter-акаунтів.

У самому Китаї соціальна мережа Twitter заблокована, тож багато користувачів використувовували віртуальні приватні мережі (VPN), щоб таким чиним приховати своє місце перебування та свою справжню IP-адресу.

У Facebook заблоковано окремі групи користувачів

Згодом компанія Facebook повідомила, що так само заблокувала багато сторінок у своїй соціальній мережі після надходження повідомлень від Twitter. У найбільшій соцмережі світу було виявлено акаунти, та цілі групи користувачів, так чи інакше пов'язаних з Китаєм. Перевірка показала, що багато акаунтів було створено з "обманною тактикою", у тому числі й за допомогою надання неправдивої інформації.

Подальші перевірки підтвердили наявність зв'язків між окремими користувачами соцмережі Facebook та китайським урядом.

Нагадаємо, масове обурення громадян Гонконгу спричинив розгляд поправок до закону про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. Нинішні акції протесту стали наймасовішими в Гонконзі від часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році. Хвиля протестів, котра триває з червня, вже спричинила значні втрати для економіки автономії, насамперед для туристичної та транспортної галузей.

Натомість уряд Китаю звинувачує учасників протестів у насильстві, вандалізмі та "тероризмі". Днями китайські військові та силовики провели навчання поблизу Гонконгу, де зокрема відпрацьовувався силовий розгін демонстрацій.