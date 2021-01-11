 Twitter заблокував сторінку посольства Китаю в США через твіт про уйгурів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2021

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Новини

Twitter заблокував сторінку посольства Китаю в США через твіт про уйгурів

Причиною блокування стало повідомлення посольства КНР щодо китайської політики стосовно уйгурської меншини.

Twitter заблокував сторінку посольства Китаю в США через допис про уйгурів

Twitter заблокував сторінку посольства Китаю в США через допис про уйгурів

Соцмережа Twitter заблокувала сторінку посольства Китаю в США через повідомлення, яке захищало китайську політику щодо уйгурів. У соцмережі дійшли до висновку, що це повідомлення суперечить політиці Twitter проти дегуманізації, повідомляє агентство Reuters у четвер, 21 січня.

У повідомленні посольства КНР стверджувалося, що уйгурські жінки стали емансиповані і більше не є "машинами для виробництва немовлят", посилаючись на дослідження, про яке повідомляє державна газета China Daily.

Соцмережа видалила це повідомлення і натомість залишила запис, що цей пост більше недоступний для перегляду. Також Twitter заблокував доступ до сторінки посольства. На ній немає нових повідомлень, починаючи з 9 січня.

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У свою чергу, у міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що збентежені цим кроком, і що обов'язком посольства є пояснення правди.

Нагадаємо, Twitter заблокований у Китаї. Попри це, ним користуються китайські дипломати та державні ЗМІ.

Китай продовжують критикувати через  переслідування уйгурів  - мусульман тюркського походження, які живуть на заході країни. За даними правозахисників, наприкінці 2016 року Пекін посилив утиски уйгурів, встановивши у всьому регіоні, де вони живуть, системи спостереження і створивши центри масового утримання під вартою.

Правозахисники стверджують, що в таких установах примусово утримуються до мільйона уйгурів та інших мусульман. Після звільнення з таборів уйгури продовжують перебувати під постійним наглядом, при цьому свобода їхнього пересування суворо обмежена. За даними експертів, багатьох з них примушують працювати на фабриках міжнародних компаній, зокрема й німецьких.

Китай неодноразово відкидав звинувачення у цих зловживаннях.

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