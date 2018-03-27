 Twitter блокує передвиборну кампанію французького уряду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2019

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Новини

Twitter блокує передвиборну кампанію французького уряду

Закон, спрямований проти фейкових новин в інтернеті та ухвалений за ініціативи влади Франції, тепер став на перепоні її власній передвиборній кампанії до Європарламенту.

Twitter

Twitter відмовився розмістити рекламу французького уряду

Соціальна мережа Twitter відмовився поширювати рекламну кампанію міністерства внутрішніх справ Франції, що закликає голосувати на виборах до Європарламенту, повідомили у вівторок, 2 квітня, представники прес-служби уряду Франції. Прикметно, що у цьому випадку Twitter послався на закон проти розповсюдження фейкових новин, ухвалений у Франції з ініціативи самої влади у грудні, пише агенція AFP.

Інформаційне відомство уряду планувало за допомогою кампанії зі слоганом "Ouijevote" ("Так, я голосую") переконати громадян піти на вибори 26 травня. Уряд, зокрема, планував запустити цю кампанію у Twitter.

Мета закону, на який посилається Twitter, в тому, аби запобігти "маніпуляції інформацією". Законодавцям, в основному, йшлося про запобігання поширенню сфальшованих новин у таких онлайн сервісах як Google, Facebook і Twitter. За законом, інтернет сервіси мають позначати платну політичну рекламу, аби уникнути маніпуляцій на виборах. Зокрема, вони повинні вказувати замовника та того, хто оплачує таку рекламу.

Однак у Twitter заявили, що, на відміну від Google і Facebook, наразі не має можливості наводити таку інформацію. Тож у соцмережі вирішили відмовитися від розміщення усіх політичних рекламних кампаній у Франції, включно з кампанією уряду. Своєю чергою інформаційна служба уряду підкреслює, що кампанія "Так, я голосую" не є рекламою партії чи політичної сили, а лише інформаційним закликом до активності виборців.

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