Twitter блокує передвиборну кампанію французького уряду

Соціальна мережа Twitter відмовився поширювати рекламну кампанію міністерства внутрішніх справ Франції, що закликає голосувати на виборах до Європарламенту, повідомили у вівторок, 2 квітня, представники прес-служби уряду Франції. Прикметно, що у цьому випадку Twitter послався на закон проти розповсюдження фейкових новин, ухвалений у Франції з ініціативи самої влади у грудні, пише агенція AFP.

Інформаційне відомство уряду планувало за допомогою кампанії зі слоганом "Ouijevote" ("Так, я голосую") переконати громадян піти на вибори 26 травня. Уряд, зокрема, планував запустити цю кампанію у Twitter.

Мета закону, на який посилається Twitter, в тому, аби запобігти "маніпуляції інформацією". Законодавцям, в основному, йшлося про запобігання поширенню сфальшованих новин у таких онлайн сервісах як Google, Facebook і Twitter. За законом, інтернет сервіси мають позначати платну політичну рекламу, аби уникнути маніпуляцій на виборах. Зокрема, вони повинні вказувати замовника та того, хто оплачує таку рекламу.

Однак у Twitter заявили, що, на відміну від Google і Facebook, наразі не має можливості наводити таку інформацію. Тож у соцмережі вирішили відмовитися від розміщення усіх політичних рекламних кампаній у Франції, включно з кампанією уряду. Своєю чергою інформаційна служба уряду підкреслює, що кампанія "Так, я голосую" не є рекламою партії чи політичної сили, а лише інформаційним закликом до активності виборців.