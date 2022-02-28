КонфліктиУкраїна"Тут, напевно, своєю смертю не помреш": ситуація в Авдіївці To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїна24.10.202324 жовтня 2023 р.Російські війська зазнають шалених втрат, але й далі намагаються наступати на Авдіївку. У місті залишаються понад 1500 людей, ситуація там вкрай складна. Волонтери, ризикуючи життям, привозять людям гуманітарку. Ось що нині відбувається в Авдіївці.https://p.dw.com/p/4Xx4oРеклама