Туск звинувачує Дуду в укриванні однопартійців від тюрми

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив президента країни Анджея Дуду у перешкоджанні ув'язненню двох колишніх урядовців та товаришів з партії "Право і справедливість" (PiS), засуджених до позбавлення волі.

"Пане президенте, мій сердечний заклик для блага польської держави: Ви повинні покласти край цьому спектаклю. Це приведе нас до дуже небезпечної ситуації", - цитує Туска у Варшаві у вівторок, 9 січня, інформагенція dpa.

Туск пригрозив главі польскої державі, а також лідерові PiS Ярославу Качинськомупритягненням до відповідальності за саботаж конституції і порушення закону.

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Приводом до чергового витка у конфлікті між польским президентом та урядовою коаліцією, що обєдналася проти нього, стала кримінальна справа проти ексміністра внутрішніх справ Маріуша Камінського та його державного секретаря Мацея Васика. Обоє ще 2015 року були визнані винними у зловживанні службовим становищем Варшавським окружним судом, однак Дуда, так само вихідець із PiS, помилував їх. За кілька років слухань Верховний суд Польщі визнав помилування незаконним і ексчиновники були наново засуджені до двох років позбавлення волі кожен.

Польска поліція мала намір 9 січня арештувати Камінського і Васика та доправити до в'язниці, однак не знайшла їх вдома - обоє перебралися до президентського палацу, який відмовляються залишати.

"Ми не ховаємося. На даний час ми перебуваємо з президентом Польщі - до того, поки зло не буде переможене", - цитує Камінського dpa.

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