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Туск збирається в Київ: обіцяє ніяких "антиукраїнських нот"

Дмитро Шварц
13 січня 2024 р.

Польський прем'єр готується відвідати Україну. Він планує обговорити "патологічну ситуацію на кордоні" та обіцяє, що його уряд не будуватиме своїх позицій на антиукраїнських настроях.

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск
Прем'єр Польщі Дональд ТускФото: Czarek Sokolowski/AP/dpa

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск збирається приїхати найближчими днями з офіційним візитом в Україну. Про це він повідомив 12 січня в інтерв'ю польським медіа Polsat News, TVP Info та TVN 24.

У понеділок, 15 січня, Туск зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою, щоб обговорити свою поїздку до України.

Ніяких "антиукраїнських настроїв"

Туск зауважив, що партія Дуди "Право і справедливість" в останні місяці передвиборної кампанії "намагалася зіграти на антиукраїнській ноті".

"Я ніколи не дозволю нікому в моєму уряді будувати свою позицію на таких антиукраїнських настроях. Бо не може бути жодних сумнівів щодо війни і нашої, як і всього західного світу, прихильності до України в її протистоянні Росії. Кожен польський патріот повинен абсолютно визнати ці причини. Україна потребує нашої допомоги та допомоги всього вільного світу. Це не гасло. Тому що насправді, поки Україна воює з Росією, ми у відносній безпеці", - сказав він.

Водночас прем'єр запевнив, що і для нього, і для Дуди "ситуація в Україні та на фронті є абсолютно першим питанням польської безпеки". "Я дуже хочу, щоб українська проблематика, війна і, ширше - безпека, а також політика щодо Росії були спільними. Щоб у цих питаннях солідарно діяли не лише президент і прем'єр-міністр, а й уся польська держава", - сказав Туск.

Туск: Війна може тривати довго

За його словами, завданням його уряду буде "протидія зневірі, коли мова заходить про допомогу Україні". "На щастя, зараз я інтенсивно працюю з партнерами в Європі, які це добре розуміють", - додав він.

На думку польського прем'єра, "Європа повинна прийняти виклик та інвестувати незрівнянно більше грошей". "Європа в цілому, тому що ми самі не можемо впоратися фінансово з закупівлею зброї, підвищенням обороноздатності Європи. Тому що ця війна може тривати довго. Росія перевела свою економіку на військову. Ми не можемо робити вигляд, що нічого не відбувається. У цьому вимірі щодо озброєння і підтримки України у війні не може бути вагань. Для мене це безперечно", - додав він.

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Патологічна ситуація на кордоні

Туск також повідомив, що на зустрічах у Києві говоритиме  про "патологічну ситуацію на кордоні". "Є питання, які стосуються інтересів польських перевізників. Тож нам є, про що поговорити", - зазначив прем'єр.

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