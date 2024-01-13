Туск збирається в Київ: обіцяє ніяких "антиукраїнських нот"

Польський прем'єр готується відвідати Україну. Він планує обговорити "патологічну ситуацію на кордоні" та обіцяє, що його уряд не будуватиме своїх позицій на антиукраїнських настроях.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск збирається приїхати найближчими днями з офіційним візитом в Україну. Про це він повідомив 12 січня в інтерв'ю польським медіа Polsat News, TVP Info та TVN 24.

У понеділок, 15 січня, Туск зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою, щоб обговорити свою поїздку до України.

Ніяких "антиукраїнських настроїв"

Туск зауважив, що партія Дуди "Право і справедливість" в останні місяці передвиборної кампанії "намагалася зіграти на антиукраїнській ноті".

"Я ніколи не дозволю нікому в моєму уряді будувати свою позицію на таких антиукраїнських настроях. Бо не може бути жодних сумнівів щодо війни і нашої, як і всього західного світу, прихильності до України в її протистоянні Росії. Кожен польський патріот повинен абсолютно визнати ці причини. Україна потребує нашої допомоги та допомоги всього вільного світу. Це не гасло. Тому що насправді, поки Україна воює з Росією, ми у відносній безпеці", - сказав він.

Водночас прем'єр запевнив, що і для нього, і для Дуди "ситуація в Україні та на фронті є абсолютно першим питанням польської безпеки". "Я дуже хочу, щоб українська проблематика, війна і, ширше - безпека, а також політика щодо Росії були спільними. Щоб у цих питаннях солідарно діяли не лише президент і прем'єр-міністр, а й уся польська держава", - сказав Туск.

Туск: Війна може тривати довго

За його словами, завданням його уряду буде "протидія зневірі, коли мова заходить про допомогу Україні". "На щастя, зараз я інтенсивно працюю з партнерами в Європі, які це добре розуміють", - додав він.

На думку польського прем'єра, "Європа повинна прийняти виклик та інвестувати незрівнянно більше грошей". "Європа в цілому, тому що ми самі не можемо впоратися фінансово з закупівлею зброї, підвищенням обороноздатності Європи. Тому що ця війна може тривати довго. Росія перевела свою економіку на військову. Ми не можемо робити вигляд, що нічого не відбувається. У цьому вимірі щодо озброєння і підтримки України у війні не може бути вагань. Для мене це безперечно", - додав він.

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Патологічна ситуація на кордоні

Туск також повідомив, що на зустрічах у Києві говоритиме про "патологічну ситуацію на кордоні". "Є питання, які стосуються інтересів польських перевізників. Тож нам є, про що поговорити", - зазначив прем'єр.