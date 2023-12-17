Туск скасував перший закордонний візит

Прем'єр Польщі планував зустрітися в Таллінні з прем'єрками Естонії, Латвії та Литви. Однією з тем перемовин мала стати Україна. Однак зустріч довелося скасувати.

Новому прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску довелося скасувати свій перший закордонний візит, що планувався в Естонії в неділю, 17 грудня, оскільки прем'єрка країни Кая Каллас захворіла на коронавірус.

У дописі в соціальній мережі X вона висловила розчарування тим, що не зможе зустрітися в Таллінні з Туском, а також з прем'єрками Латвії Евікою Сілінєю та Литви Інґрідою Шимоніте.

Польський прем'єр побажав естонській колезі найшвидшого одужання. "Сподіваюся найближчим часом побачити вас і наших друзів з Вільнюса та Риги. Є так багато про що говорити: кордони, Україна, наша спільна безпека", - написав він.

На Туска чекають в Києві

Цього тижня, невдовзі після обрання Туска прем'єром, польське видання Onet повідомило, що українська влада хотіла б, аби один з перших його візитів був до Києва. За словами представника партії Туска "Громадська платформа", хоча приїхати в Україну логістично непросто, такий візит "був би природним".

Нагадаємо, представляючи в Сеймі новий уряд Польщі, Туск наголосив: він не слухатиме західних політиків, які говорять, що ситуація в Україні їх втомлює. "Ми будемо голосно і рішуче вимагати повної мобілізації вільного західного світу для підтримки України в цій війні", - зазначив він.