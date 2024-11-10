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Туск очікує від США пропозиції щодо дати припинення вогню

Дмитро Шварц
10 листопада 2024 р.

На думку Дональда Туска, пропозиції США щодо завершення війни "передбачатимуть менше втручання США в українські справи".

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск
За словами Туска, "це будуть рішення, які передбачатимуть менше втручання США в українські справи"Фото: Lukasz Gagulski/EPA

Найближчим часом від США варто очікувати на важливі декларації, зокрема, щодо дати припинення вогню в Україні, на якому кордоні воно діятиме, а також гарантій безпеки для Києва.

Як повідомило "Польське радіо" у суботу, 9 листопада, про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у відповідь на питання про частково оприлюднений в ЗМІ план новообраного президента США Дональда Трампа щодо України. За словами Туска, такий план, ймовірно, поки перебуває лише на стадії підготовки.

"Це, безумовно, будуть рішення, які передбачатимуть менше втручання США в українські справи", - зазначив він.

Також Туск підкреслив, що "рішення щодо війни в Україні не можуть ухвалюватися через голови не лише українців, а й наші".

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Можливий "мирний план" Трампа

Дональд Трамп, який переміг на виборах президента США, офіційно ще не оголосив жодного плану щодо того, як він сподівається зупинити війну в Україні. Водночас, як пишуть ЗМІ, дискусії на цю тему в його команді точаться.

Зокрема, як повідомило днями видання The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на три джерела, які є близькими до Трампа, один з планів полягає, наприклад, у тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а Вашингтон натомість продовжуватиме постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів РФ. За даними WSJ, усі пропозиції передбачають "заморожування" війни - таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20 відсотків території України.

За даними видання The Telegraph, Трамп в рамках плану заморожування війни може закликати європейські та британські війська забезпечити майже 1300-кілометрову буферну зону між українською та російською арміями.

9 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що майбутня зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом вже обговорювалась між представниками обох сторін.

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