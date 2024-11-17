Туск: Найближчі тижні будуть вирішальними для Києва

Перебіг війни Росії проти України, яка триває понад два з половиною роки, скоро може змінитися. Таку думку висловив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. "Найближчі тижні будуть вирішальними не тільки для самої війни, але й для нашого майбутнього", - написав він у неділю, 17 листопада, у мережі мікроблогів Х. Що саме він має на увазі, Туск не пояснив.

Водночас він прокоментував нещодавню телефонну розмову канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) з презитдентом Росії Володимиром Путіним. Кремль не можна зупинити телефонними дзвінками, переконаний глава уряду Польщі. Остання повітряна атака стала одною з наймасованіших за час бойових дій і "підтвердила, що телефонна дипломатія не здатна замінити справжню підтримку України єдиним Заходом", додав прем'єр-міністр Польщі Туск.

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Як повідомлялось, 15 листопада Шольц вперше за два роки зателефонував Путіну та говорив з ним майже годину. Він закликав Путіна припинити війну проти України, вивести свої війська та почати переговори для досягнення "справедливого і тривалого миру". Однак 17 листопада сам Шольц заявив, що під час цієї розмови констатував, що погляди Путіна на війну в Україні не змінилися.

Дзвінок Шольца Путіну розкритикував лідер України Володимир Зеленський. На даний час лише прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав рішення Шольца говорити з лідером РФ Путіним безпосередньо. Трюдо заявив, що для припинення війни буде потреба певної взаємодії з Путіним, тож "було б добре мати відкриту лінію зв’язку".