Туск: Мирні переговори про завершення війни можливі взимку

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що мирні переговори щодо закінчення війни РФ проти України можуть розпочатися взимку. Відповідну заяву він зробив у вівторок, 10 грудня, під час засідання польського уряду.

"Наша делегація буде співвідповідальною, серед іншого, за те, як буде виглядати політичний календар, можливо, якою буде ситуація під час переговорів, які можуть, хоча це все ще залишається під знаком питання, розпочатися взимку цього року", - цитує Туска агенція Reuters.

Туск анонсував низку політичних зустрічей щодо України

Він зауважив, що проведе низку переговорів, які стосуватимуться насамперед ситуації за східним кордоном Польщі. Так, за словами польського прем'єра, у четвер Варшаву відвідає президент Франції Еммануель Макрон, щоб підбити підсумки переговорів з новообраним президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, які відбулися в Парижі минулими вихідними.

Туск наголосив, що перебуває в постійному контакті зі скандинавськими та балтійськими союзниками Варшави, і що прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер відвідає Варшаву в перші дні головування Польщі в ЄС. "Я дуже хочу, щоб Польща була країною, яка не тільки буде присутня, але й задаватиме тон цим рішенням, які повинні принести нам безпеку і захистити польські інтереси", - сказав він.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Польща на шість місяців очолить роботу Європейського Союзу.

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Створення нової контактної групи щодо України

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський перед зустріччю з кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом (Friedrich Merz) 9 грудня у Києві запропонував "контактну групу з Німеччини, Франції, Польщі, Великобританії - чотирьох великих країн Європи та НАТО", для обміну думками щодо завершення війни та розбудови спільного бачення цього зі США. При цьому після зустрічі з'явилася пропозиція долучити до контактної групи Данію.

Сам Мерц після візиту в Україну відправився у Варшаву на зустріч із Туском.