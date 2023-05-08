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Прихильники Ердогана на мітингу. Стамбул, 7 травня 2023 року
Прихильники Ердогана на мітингу. Стамбул, 7 травня 2023 рокуФото: Umit Bektas/REUTERS
ПолітикаНідерланди

Турецькі виборці влаштували масову бійку в Амстердамі

Максим Сидоржевський
25 хв. тому

Близько 300 прихильників та противників турецької влади влаштували бійку на виборчій дільниці в Амстердамі.

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В Амстердамі представники турецької діаспори влаштували масову бійку на виборчій дільниці, де відбувається голосування на парламентських та президентських виборах в Туреччині.

Бійка виникла ввечері у неділю, 8 травня, між прихильниками та противниками президента країни Реджепа Таїпа Ердогана, внаслідок протистояння щонайменше двоє людей отримали травми. Загалом у бійці на дільниці в одному з конференц-центрів в Амстердамі, за даними місцевої поліції, брало участь близько 300 осіб, повідомляє агенція AFP.

За даними мовника NOS, суперечка між представниками різних турецьких партій спровокувала масову бійку незадовго до закриття виборчої дільниці ввечері. "Були крики, паніка і хаос", - розповів телеканалу очевидець. Поліції знадобилося кілька годин, щоб остаточно вгамувати натовп. Поліція з'ясовує, чи є підстави для порушення кримінальних справ у зв'язку з інцидентом.

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У Нідерландах проживає близько 440 тисяч осіб, що мають турецьке походження. Значна частина з них є нащадками гастарбайтерів, які приїхали до Західної Європи в 1960-х і 1970-х роках.

Парламентські та президентські вибори в Туреччині відбудуться цієї неділі, 14 травня. Згідно з опитуваннями, лідер Республіканської народної партії (CHP) Кемаль Кілічдароглу має усі шанси перемогти на виборах чинного главу держави Реджепа Таїпа Ердогана. Останній перебуває при владі у Туреччині вже 20 років, спочатку на посаді прем'єр-міністра, а з 2014 року - президента країни.

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