Туреччина готова направити корабель для евакуації поранених бійців із Маріуполя

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій першої половини суботи, 14 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями другої половини суботи, 14 травня (час київський).

Арку Дружби народів у Києві перейменували

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Київська міська рада ухвалила рішення щодо декомунізації назви арки Дружби народів, перейменувавши її на Арку Свободи українського народу. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Також депутати затвердили перелік понад 40 пам'ятників та пам'ятних знаків, які приберуть з вулиць і будівель столиці, й планують передати до музею тоталітаризму.

"Що стосується перейменувань, це - резонансна тема. Ми почули і думки та побажання киян, почули і критику. Тому, щоб не ухвалювати поспішних рішень, залучаємо фахівців", - цитує Кличка сайт КМДА. За словами мера, процес переіменування має бути швидким, проте обґрунтованим. Рейтингове голосування щодо нових назв подовжили до 19 червня. Відбуватиметься голосування в мобільному додатку "Київ Цифровий".

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++19.20++

Нова президентка Угорщини Каталін Новак під час церемонії інавгурації 14 травня висловилася про війну Росії проти України. "Ми засуджуємо агресію Путіна, збройне вторгнення в суверенну державу. Ми кажемо "ні" всім зусиллям, спрямованим на відновлення Радянського Союзу", - цитує політикиню Reuters. Вона зазначила також, що Угорщина вимагає розслідувати і карати військові злочини.

Угорські парламентарі обрали представницю правлячої партії "Фідес" Каталін Новак президенткою країни 10 березня.

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++18.51++

Туреччина запропонувала провести морську евакуацію поранених бійців, оточених на території заводу "Азовсталь" в місті Маріуполь. Таку пропозицію озвучив речник турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, Ібрагім Калін. Він сказав в інтерв'ю інформагенції Reuters, що особисто обговорював цю пропозицію з президентом України Володимиром Зеленським у Києві два тижні тому і що вона залишається "на столі", хоч Москва на неї не погодилася. За його словами, згідно з цим планом, людей, евакуйованих з "Азовсталі", можна було б доставити суходолом до порту Бердянська, а вже тоді турецьке судно доправило б їх Чорним морем до Стамбула. "Якщо це можна зробити таким чином, ми будемо раді це втілити. Ми готові. Насправді наш корабель готовий вирушити й доставити поранених військових та інших цивільних осіб до Туреччини", - сказав Калін, який також є головним радником Ердогана з питань зовнішньої політики. Київ і Москва поки що не коментували запропоновану можливість евакуації поранених морем, зазначає Reuters.

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Делегація Сенату США відвідала Київ

++18.20++

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією верхньої палати Конгресу США - Сенатом - на чолі з лідером республіканської меншості в Сенаті Мітчеллом Макконнелломі. На зустрічі з сенаторами-республіканцями Зеленський наголосив, що цей важливий візит є потужним сигналом двопартійної підтримки України з боку Конгресу США.

Український президент вказав на особливу роль США у посиленні санкційного тиску на Росію, зокрема забороною імпорту російської нафти та призупинення торговельних відносин з Росією та Білоруссю. Також, за його словами, особливо важливим є посилення санкційного тиску на банківський сектор країни-агресора. "Розраховую на підтримку Сполученими Штатами подальшого посилення санкцій. Крім того, вважаємо, що Росія має бути офіційно визнана державою-спонсором тероризму", - акцентував Володимир Зеленський. Він також висловив сподівання, що Сенат США оперативно затвердить пакет додаткового фінансування для підтримки українського народу, що вже був схвалений у Палаті представників і збільшений з 33 до 39,6 мільярда доларів США.

++17.45++

Російські війська обстріляли Чернігівщину з мінометів, повідомила Держприкордонслужба. За даними відомства, мінометний вогонь з території РФ було зафіксовано о 01.30 та зранку о 06.30 на території Семенівського району області. Встановлено, що вогонь вівся з села Ломаківка Брянської області. "Постраждалих внаслідок обстрілів наразі немає", - йдеться в повідомленні у Facebook. Крім того, повідомляється про спроби росіян "здійснювати аеророзвідку дронами усієї прикордонної інфраструктури області".

++17.18++

ЗСУ перейшли в контрнаступ на Ізюмському напрямку, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. "Найгарячішою точкою залишається Ізюмський напрямок. Там наші Збройні сили перейшли в контрнаступ. Ворог за деякими напрямками відступає", - сказав Синєгубов у відеозверненні, опублікованому в його Facebook. Він зазначив, що за минулу добу обстрілів Харкова не було, ворог зосередив зусилля на позиціях ЗСУ та громадах області. "Від обстрілів страждають: Чугуїв, Дергачі, Золочів, Лозова та інші", - повідомив посадовець і закликав громадян "адекватно реагувати на сигнали тривоги й не перебувати на вулицях без необхідності".

++16.37++

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив "колективний Захід" у розв'язанні "тотальної гібридної війни" проти Росії. "Важко прогнозувати, скільки це все триватиме, але зрозуміло, що наслідки відчують усі без винятку", - сказав він на засіданні Ради із зовнішньої та оборонної політики. За словами Лаврова, Росія робила все, щоб уникнути прямого зіткнення, але, оскільки "виклик кинутий", то РФ його приймає.

++16.00++

У португальському регіоні Алгарве заарештували будинок російського олігарха Романа Абрамовича вартістю 10 мільйонів євро, повідомила газета Público в суботу, 14 травня. За даними видання, за 15 днів до вторгнення Росії в Україну компанія Millhouse Views LLC, що належить інвестиційному холдингу Абрамовича, намагалася продати цю нерухомість, але португальська державна банківська корпорація Caixa Geral de Depósitos повідомила про це поліцію. На вимогу МЗС Португалії реєстрацію власності було заморожено з 25 березня. За даними ЗМІ, Абрамович отримав португальський паспорт додачу до російського та ізраїльського у квітні минулого року.

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Президент Фінляндії обговорив з Путіним вступ до НАТО

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Президент Фінляндії Саулі Нійністе обговорив телефоном зі своїм російським колегою Володимиром Путіним подання заяви північноєвропейської країни на вступ до НАТО, офіційне оголошення про яку очікується цими вихідними. Проведення телефонних перемовин лідерів обох держав підтвердили в Гельсінкі та Москві. "Розмова була прямою і відвертою і відбулася без випадів. Важливим аспектом вважалося уникнення напруги", - йдеться в заяві пресслужби Нійністе. Телефонна розмова була ініційована Фінляндією.

За словами фінського лідера, Фінляндія "хоче коректно та професійно розв'язувати практичні питання, що виникають у зв'язку із сусідством з Росією". Згідно з озвученою позицією Гельсінкі, Нійністе розповів Путіну "як кардинально змінили безпекове середовище Фінляндії" російські вимогинаприкінці 2021 року, спрямовані на запобігання вступу до НАТО окремих країн, а також "повномасштабне вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року".

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Натомість у Кремлі наголосили, що відмова Гельсінкі "від традиційної політики військового нейтралітету була б помилковою, оскільки жодних загроз безпеці Фінляндії не існує". "Така зміна зовнішньополітичного курсу країни може негативно вплинути на російсько-фінські відносини, які протягом багатьох років вибудовувалися в дусі добросусідства та партнерської співпраці, мали взаємовигідний характер", - йдеться в офіційному повідомленні сайту Кремля.

++15.00++

Маріуполю загрожує масштабна епідемія, внаслідок якої є ризик загибелі тисяч жителів міста, застерігає омбудсменка Людмила Денісова. За її даними, інфекційна катастрофа у заблокованому Маріуполі може статися "через брак води, пошкоджені каналізаційні системи та велику кількість тіл під завалами будинків". "Найбільша проблема у Маріуполі - це чиста питна вода, якої у місті немає. Крім того, склалася критична ситуація з водовідведенням та поривами каналізаційних мереж. Існує загроза, що нечистоти опиняться в морі та на вулицях міста", - написала Денісова в Facebook.

Через значну кількість тіл під зруйнованими будинками та з огляду на наслідки розкладання в теплий період, "найближчим часом місту загрожує масштабна епідемія", зауважує вона. Ситуацію ускладнює й той фактор, що через закриття гуманітарних коридорів, "багато людей, які чекали на евакуацію на околицях міста, почали повертатись жити до Маріуполя", попередила посадовиця. Раніше Денісова повідомляла, що у окупованому Маріуполі залишилося 170 тисяч жителів.

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