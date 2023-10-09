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Туреччина завдала ударів по об'єктах РПК на півночі Сирії

Ольга Журавльова | Даниїл Сотников
9 жовтня 2023 р.

Туреччина проводить воєнну операцію на півночі Сирії та Іраку проти "Робітничої партії Курдистану" у відповідь на теракт в Анкарі.

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Наслідки обстрілу з боку Туреччини
Наслідки обстрілу з боку ТуреччиниФото: Baderkhan Ahmad/AP/picture alliance

Турецька армія провела повітряну операцію на півночі Сирії проти "Робітничої партії Курдистану" (РПК), повідомило Міноборони Туреччини у неділю, 8 жовтня.

Як відзвітували у відомстві, воєнна операція була спрямована проти об'єктів РПК, у тому числі пов'язаних зі видобутком нафти. Загалом у результаті рейду було знищено шість об'єктів, включаючи бункери та укриття. У міноборони додали, що турецькі сили вбили "безліч терористів", не навівши точних цифр.

Паралельно влада Туреччини оголосила, що в рамках контртерористичної операції всередині країни, розпочатої після вибуху бомби біля будівлі міністерства внутрішніх справ в Анкарі на початку жовтня, було затримано 2554 особи. "Ми не дозволимо біглим злочинцям блукати нашими вулицями. Ми сповнені рішучості зловити і передати їх правосуддю", - заявив глава турецького МВС Алі Ерлікая.

Туреччина завдає ударів по позиціях РПК у відповідь на теракт в Анкарі

Туреччина з початку тижня завдає ударів по об'єктах РПК у Сирії та Іраку. Воєнні дії було розпочато після вибуху бомби в Анкарі. Відповідальність за атаку взяла РПК. Влада Туреччини розглядає можливість розміщення наземних військ у Сирії, оскільки, як повідомляється, саме звідти прибули двоє нападників.

На початку жовтня Анкара відзвітувала про знищення на півночі Іраку 20 об'єктів, що складаються з печер, бункерів, сховищ та складів, що використовуються РПК. Тоді ж міноборони країни також повідомило про вбивство "великої кількості терористів", не назвавши конкретних цифр.

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