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Дим на російському військовому кораблі "Оркс", що тоне. Азовське море, порт Бердянська (архівне фото 24 березня 2022 року)
Дим на російському військовому кораблі "Оркс", що тоне. Азовське море, порт Бердянська (архівне фото 24 березня 2022 року)Фото: Ukrainisches Militär/ZUMA/dpa/picture alliance
КонфліктиРосійська Федерація

Туреччина: РФ обмежила прохід суден через Керченську протоку

Дар'я Нинько
3 год. тому

Через Керченську протоку в Азовське море не пропускають судна, завантажені за межами РФ, повідомила турецька влада.

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Росія обмежила рух суден у Керченській протоці, що сполучає Чорне та Азовське моря. Про це у суботу, 12 листопада, повідомило міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини у Twitter.

Відомство отримало від російської влади повідомлення, що "прохід суден, завантажених за межами території Російської Федерації, на північ через Керченську протоку, яка забезпечує прохід в Азовське море, заборонений". Деталі не наводяться. Москва поки не коментувала це рішення.

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Після вибуху на Кримському мосту, що сполучає анексований Росією український півострів Крим із Краснодарським краєм РФ, Володимир Путін розпорядився посилити заходи захисту у цьому районі.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту вибухнула вантажівка. Внаслідок цього на залізничних коліях спалахнули цистерни з паливом, частина шосейного полотна була зруйнована. Відомо принаймні про трьох загиблих. Рух того ж дня частково відновили.

Через два дні російські війська завдали масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі, а також цивільних об'єктах на всій території України. Вони призвели до людських жертв, руйнувань та тривалих перебоїв з електрикою та комунікаціями.

Ракетний обстріл України - помста за Керченський міст?

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