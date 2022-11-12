Туреччина: РФ обмежила прохід суден через Керченську протоку

Через Керченську протоку в Азовське море не пропускають судна, завантажені за межами РФ, повідомила турецька влада.

Росія обмежила рух суден у Керченській протоці, що сполучає Чорне та Азовське моря. Про це у суботу, 12 листопада, повідомило міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини у Twitter.

Відомство отримало від російської влади повідомлення, що "прохід суден, завантажених за межами території Російської Федерації, на північ через Керченську протоку, яка забезпечує прохід в Азовське море, заборонений". Деталі не наводяться. Москва поки не коментувала це рішення.

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Після вибуху на Кримському мосту, що сполучає анексований Росією український півострів Крим із Краснодарським краєм РФ, Володимир Путін розпорядився посилити заходи захисту у цьому районі.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту вибухнула вантажівка. Внаслідок цього на залізничних коліях спалахнули цистерни з паливом, частина шосейного полотна була зруйнована. Відомо принаймні про трьох загиблих. Рух того ж дня частково відновили.

Через два дні російські війська завдали масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі, а також цивільних об'єктах на всій території України. Вони призвели до людських жертв, руйнувань та тривалих перебоїв з електрикою та комунікаціями.