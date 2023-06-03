Туреччина направить до Косова миротворців на прохання НАТО

4 і 5 червня до Косова відбудуть турецькі миротворці, повідомило міноборони в Анкарі. Раніше під час заворушень на півночі Косова постраждали десятки сербів і миротворців KFOR.

Міністерство оборони Туреччини оголосило рішення направити турецькі миротворчі сили до Косова. Згідно з оприлюдненим у суботу, 3 червня, повідомленням турецького оборонного відомства, у такий спосіб Анкара задовольнить відповідний запит НАТО про приєднання до міжнародного миротворчого контингенту KFOR. Турецькі миротворчий контингент у складі батальйону спецвійськ відбуде на північ Косова 4 і 5 червня, кажуть у Анкарі.

Також міноборони Туреччини закликало до стриманого і конструктивного діалогу щодо розв'язання кризи, яка може завдати шкоди безпеці та стабільності в регіоні.

У Анкарі не уточнили, скільки саме військовослужбовців буде направлено до Косова, але раніше цього тижня в НАТО оголосили намір відправити 700 військовослужбовців для посилення миротворчого контингенту у цьому регіоні. Очікується, що всі нові військовослужбовці будуть з однієї й тієї ж країни, казали в НАТО. Наразі до складу KFOR входять майже 3800 військовослужбовців, в тому числі близько 350 з Туреччини, нагадує Associated Press.

Заворушення на півночі Косова

29 травня у місті Звечан на півночі Косова сталися сутички між сербськими протестувальниками із силами KFOR. Унаслідок заворушень постраждало щонайменше 50 протестувальників і 41 службовець KFOR. Євросоюз рішуче засудив "шокуюче насильство" у Звечані, заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. "ЄС закликає владу Косова і протестувальників до негайної й беззастережної деескалації ситуації. Ми очікуємо, що сторони діятимуть відповідально і негайно знайдуть політичне рішення за допомогою діалогу", - написав Боррель.

Читайте також: НАТО закликає до деескалації у Косові

Попри такі застереження, акції протесту сербських демонстрантів на півночі Косова тривали. Протестувальники вимагають виведення косовських сил безпеки з регіону та звільнення мерів, які належать до етнічної албанської групи населення.

Ситуація в Косові загострилася після муніципальних виборів

Конфлікт у регіоні загострився після того, як 26 травня в Косові вступили на посаду мери кількох міст, де більшість населення становлять серби. На муніципальних виборах, що відбулися у квітні, попри явку в 3,5 відсотка, перемогли представники косовських албанців, оскільки серби голосування бойкотували. Після цього у Косові розпочалися протести, які переросли в сутички між спецзагонами й сербами. Сербія у відповідь привела армію в повну боєготовність.

Конфлікт Сербії й Косова загострився ще 2022 року, коли Приштина вирішила запровадити тимчасові документи для в'їжджаючих громадян Сербії й зажадала від сербської меншини поміняти старі сербські автомобільні номери на місцеві. На знак протесту косовські серби звели барикади, після чого влада Косова відклала запровадження нових правил.