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ПолітикаТуреччина

Туреччина може "розлучитися з ЄС" - Ердоган

Роман Губа
16 вересня 2023 р.

Президент Туреччини відреагував на доповідь Європарламенту, в якій його країну фактично звинуватили у порушенні прав людини.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп ЕрдоганФото: Mustafa Kamaci/AA/picture alliance

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна може "розлучитись із ЄС". Про це він сказав журналістам у Стамбулі у неділю, 16 вересня, коли його попросили прокоментувати нещодавню доповідь Європарламенту щодо Туреччини. Він також заявив, що "Євросоюз намагається відірватися від Туреччини".

На початку цього тижня Європарламент опублікував доповідь, у якій йдеться, що процес вступу Туреччини до ЄС "не може бути відновлений за нинішніх обставин". У ній також закликали сторони створити реалістичну структуру для регулювання відносин, якщо турецький уряд різко не змінить курс на повагу до демократичних цінностей, верховенства права та прав людини. У МЗС Туреччини засудили це повідомлення як "необґрунтоване".

Туреччина та ЄС

Переговори між Анкарою та Брюсселем щодо вступу Туреччини до ЄС тривають з 2005 року, але є фактично замороженими через ситуацію з правами людини в країні. Після перемоги на виборах у травні цього року Ердоган закликав до "відродження переговорів" щодо вступу Туреччини до ЄС. Блок залишається головним торговим партнером країни.

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