Туреччина готова відновлювати інфраструктуру Гази - Ердоган

У разі домовленості про припинення вогню у Газі, Туреччина готова допомагати відбудовувати інфраструктуру регіону, заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна докладе зусиль для відновлення пошкодженої внаслідок бойових дій інфраструктури у Газі, якщо будуть досягнуті домовленості про припинення вогню в регіоні. Про це повідомляє у суботу, 18 листопада, агенція Reuters з посиланням на турецькі медіа.

"Якщо буде досягнуто припинення вогню, ми зробимо все необхідне, щоб компенсувати руйнування, завдані Ізраїлем", - сказав Ердоган журналістам у своєму літаку, повертаючись з поїздки у Німеччину.

Зокрема Туреччина готова допомагати у відбудові іфраструктури, шкіл, лікарень, об’єктів водопостачання та енергетики, сказав він.

Ердоган хоче перевірити, чи є у Ізраїлю ядерна зброя

Також Ердоган, який раніше закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху повідомити, чи має його країна ядерну зброю, вкотре повернувся до цієї теми, закликавши провести перевірку щодо ядерної зброї в країні.

"Як Туреччина, ми звертаємось із цим закликом. Ядерну зброю Ізраїлю необхідно перевірити поза сумнівом, доки не стало надто пізно. Ми будемо стежити за цим", - зауважив президент Туреччини.

Також Ердоган заявив журналістам, що отримав листа від родин ізраїльтян, захоплених у заручники палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС, з проханням втрутитися, щоб забезпечити їхнє звільнення. За його словами, розвідка Туреччини вивчає це питання.

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Шольц закликає до гуманітарного припинення вогню

Своєю чергою канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), який напередодні зустрічався з Ердоганом, у суботу у телефонній розмові з Нетаньяху наголосив на "нагальній необхідності" покращити гуманітарну ситуацію в Газі.

"Гуманітарне припинення вогню могло б сприяти значному покращенню в питанні допомоги населенню", - зазначила пресслужба офісу канцлера ФРН після його переговорів з ізраїльським прем'єром.

Своєю чергою Нетаньяху розповів подробиці "про зусилля Ізраїлю з захисту цивільного населення у Секторі Гази", додали в офісі Шольца.