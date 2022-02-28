Тюльпани для українських шкіл, щоб вилікувати "шрами" війни

КонфліктиУкраїнаТюльпани для українських шкіл, щоб вилікувати "шрами" війниTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїна06.11.20236 листопада 2023 р.Ірпінські школярі висадили дві тисячі тюльпанів перед пошкодженою обстрілами РФ школою. Цибулини квітів передали нідерландські благодійники в рамках проєкту Flowers4Schools. Така садівнича терапія має допомогти українським дітям пережити жахи війни.https://p.dw.com/p/4YTFwРеклама