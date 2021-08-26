Ціни на житло у Німеччині зростають рекордними з 2000 року темпами

Ціни на житлову нерухомість у Німеччині на початку 2021 року зростали рекордними з 2000 року темпами. Так, за даними Федерального статистичного відомства Німеччини, оприлюдненими у п'ятницю, 24 вересня, у другому кварталі цього року - з квітня по червень - у середньому по країні ціни на нерухомість зросли на 10,9 відсотка у порівнянні з аналогічним проміжком часу 2020 року.

Такі темпи зростання цін є найвищими з 2000 року. Лише у порівнянні з першим кварталом 2021 року у другому кварталі ціни на квартири та приватні будинки на одного або двох власників зросли на 3,7 відсотка. "Ціни зростають суттєво як у містах, так і в сільській місцевості", - повідомили у німецькому статистичному відомстві, цитує агенція новин Reuters.

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Ціни на житло ростуть попри пандемію COVID-19

Попри економічну кризу, спричинену пандемією коронавірусу, цей тренд останніх років до подорожчання нерухомості у ФРН лишився незмінним.

Найсуттєвіше виросли ціни у найбільших німецьких містах - Берліні, Гамбурзі, Мюнхені, Кельні, Франкфурті-на-Майні та Дюссельдорфі - приватні будинки тут подорожчали на 14,7 відсотка, а квартири - на 12,9 відсотка. В інших великих містах будинки подорожчали у середньому на 11,9 відсотка, а квартири - на 10,5 відсотка. У сільській місцевості будинки та квартири також помітно подорожчали - на 11,8 та 9,2 відсотка відповідно.