Ціни на бензин та дизпаливо у Німеччині побили рекорд 2012 року

Ще ніколи німецьким автомобілістам не доводилось платити так багато за пальне: один літр бензину марки Super E10 на німецьких автозаправках у середу, 2 лютого, коштував у середньому 1,712 євро, повідомив Загальнонімецький автомобільний клуб АDAC. Таким чином, ціна цього виду пального подолала свій власний рекорд 2012 року, коли літр бензину Super E10 коштував 1,709 євро.

Середня ціна надизельне пальне також сягнула нині максимальної позначки - 1,64 євро за 1 літр.

Причиною такого подорожчання в ADAC називають підвищення світових цін на сиру нафту. Один барель нафти марки Brent зараз коштує близько 89 доларів (78,85 євро). За даними ADAC, свою роль відіграють також геополітичні фактори: напружена ситуація довкола України й конфлікт у Ємені також підіймати ціну за нафту і підвищують вартість бензину.

Підвищення вартості пального власники автомобілів у Німеччині відчули вже минулого місяця. 31 січня ціна дизельного палива досягла нового рекордного рівня: 1 літр коштував 1,637 євро.

ADAC радить автомобілістам заправлятися ввечері: за даними цієї організації, пальне коштує найдешевше у період з 18 до 19 години та з 20 до 22 годин вечора. Найдорожче бензин на заправках коштує близько 7-ї ранку.