 ″Три покоління″ відділяють ЄС від гендерної рівності - звіт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

"Три покоління" відділяють ЄС від гендерної рівності - звіт

Темпи покращення ситуації з гендерною рівністю в Євросоюзі доволі повільні, згідно зі звітом спеціального органу ЄС. За нинішньої ситуації до гендерного паритету ще далеко.

Жінки (ілюстративне фото).

ЄС набрав 68 балів із 100 можливих в Індексі гендерної рівності 2021 року

В останні роки ситуація з гендерною рівністю в Європейському Союзі (ЄС) покращилася незначно, і, якщо такі темпи продовжаться, для досягнення паритету знадобиться багато часу, йдеться у звіті Європейського інституту гендерної рівності, опублікованому 28 жовтня.

В Індексі гендерної рівності 2021 року ЄС набрав 68 балів із 100 можливих. У порівнянні з 2020 роком покращення зафіксоване лише на 0,6 пункту, а за останні 11 років - менше ніж на 5 пунктів. "Оскільки ситуація з гендерною рівністю поліпшується лише на один пункт кожні два роки, знадобиться майже три покоління, щоби досягти гендерного паритету за нинішніх темпів", – йдеться у документі.

Найбільша нерівність спостерігається на керівних посадах. Жінок на топових позиціях все ще меншість, зазанчається у звіті.

Читайте також: Гендерні стереотипи і виховання дітей в Україні: за помилки карають матерів

Ситуація з гендерною рівністю у різних країнах ЄС 

Лідерами у сфері гендерної рівності в Євросоюзі стали Швеція, Данія та Нідерланди, які набрали майже 84, 78 та 76 балів відповідно. Трохи вище середнього показника -  у Німеччини. На останньому місці серед країн-членів ЄС опинилася Греція з результатом у всього 52,5 бала. Перед нею - Угорщина та Румунія. 

Єдина країна, чий показник знизився - Словенія. Найбільших успіхів у сфері рівності досягнув Люксембург. Значні успіхи за останнє десятиліття зафіксовані в Італії та Мальти, а найменший поступ - у Польщі, Угорщини та Чехії.

Дивитись відео 03:21

(Не)жіноча справа: як жінки досягають успіху в "чоловічих" професіях (25.07.2019)

Реклама

Докладно

Турецький безпілотник Bayraktar

Розбір польоту безпілотника на Донбасі

Що означає перше бойове застосування Україною безпілотника "Байрактар" на Донбасі? DW поговорила із експертами.  

Це не космічний корабель, а фермерство майбутнього - аквапоніка

Фермерство майбутнього за допомогою... риб (відео)

Свіжі овочі без пестицидів - фермерство майбутнього. Як поєднати вирощування рослин без ґрунту з розведенням риб?  