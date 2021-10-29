"Три покоління" відділяють ЄС від гендерної рівності - звіт

В останні роки ситуація з гендерною рівністю в Європейському Союзі (ЄС) покращилася незначно, і, якщо такі темпи продовжаться, для досягнення паритету знадобиться багато часу, йдеться у звіті Європейського інституту гендерної рівності, опублікованому 28 жовтня.

В Індексі гендерної рівності 2021 року ЄС набрав 68 балів із 100 можливих. У порівнянні з 2020 роком покращення зафіксоване лише на 0,6 пункту, а за останні 11 років - менше ніж на 5 пунктів. "Оскільки ситуація з гендерною рівністю поліпшується лише на один пункт кожні два роки, знадобиться майже три покоління, щоби досягти гендерного паритету за нинішніх темпів", – йдеться у документі.

Найбільша нерівність спостерігається на керівних посадах. Жінок на топових позиціях все ще меншість, зазанчається у звіті.

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Ситуація з гендерною рівністю у різних країнах ЄС

Лідерами у сфері гендерної рівності в Євросоюзі стали Швеція, Данія та Нідерланди, які набрали майже 84, 78 та 76 балів відповідно. Трохи вище середнього показника - у Німеччини. На останньому місці серед країн-членів ЄС опинилася Греція з результатом у всього 52,5 бала. Перед нею - Угорщина та Румунія.

Єдина країна, чий показник знизився - Словенія. Найбільших успіхів у сфері рівності досягнув Люксембург. Значні успіхи за останнє десятиліття зафіксовані в Італії та Мальти, а найменший поступ - у Польщі, Угорщини та Чехії.