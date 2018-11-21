TruCam проти порушників: як працює відеофіксація на дорогах (відео)

Київ, проспект Перемоги. Інспектори Вадим та Володимир щойно заступили на зміну. В одного в руках лазерний прилад TruCam, в іншого жезл та свисток. Разом ловлять любителів натиснути на газ. Уже місяць, як патрульні проводять фото- та відеофіксацію за допомогою цього приладу. Щодня виписують понад сто штрафів. Водій Максим претензій до інспекторів немає.