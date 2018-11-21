TruCam проти порушників: як працює відеофіксація на дорогах (відео)

Патрульна поліція вже місяць фіксує перевищення швидкості руху за допомогою лазерного приладу TruCam. Поки на весь Київ їх лише два. Та незабаром все зміниться, а штрафи - зростуть, обіцяють у поліції.
Київ, проспект Перемоги. Інспектори Вадим та Володимир щойно заступили на зміну. В одного в руках лазерний прилад TruCam, в іншого жезл та свисток. Разом ловлять любителів натиснути на газ. Уже місяць, як патрульні проводять фото- та відеофіксацію за допомогою цього приладу. Щодня виписують понад сто штрафів. Водій Максим претензій до інспекторів немає.
Поліція почала контролювати швидкість на українських дорогах вручну. DW з'ясовувала, як і де це відбуватиметься та чи допоможе такий крок покращити ситуацію на дорогах. (10.10.2018)
В Україні планують повернути швидкісний контроль на дорогах. У Німеччині ж перевищення швидкості почали фіксувати ще в 1950-х роках, а не так давно посилили покарання організаторів та учасників "перегонів" у містах. (24.07.2018)
Рух автомобіля на 20 кілометрів швидше дозволеного темпу не вважається в Україні порушенням. Натомість у європейських містах автомобілям пробачається хіба що 2-3 кілометри перевищення, далі починають штрафувати. (09.01.2018)