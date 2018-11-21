 TruCam проти порушників: як працює відеофіксація на дорогах (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 23.11.2018

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TruCam проти порушників: як працює відеофіксація на дорогах (відео)

Патрульна поліція вже місяць фіксує перевищення швидкості руху за допомогою лазерного приладу TruCam. Поки на весь Київ їх лише два. Та незабаром все зміниться, а штрафи - зростуть, обіцяють у поліції.

Українські водії часто ігнорують дорожні знаки про обмеження швидкості руху

Українські водії часто ігнорують дорожні знаки про обмеження швидкості руху

Київ, проспект Перемоги. Інспектори Вадим та Володимир щойно заступили на зміну. В одного в руках лазерний прилад TruCam, в іншого жезл та свисток. Разом ловлять любителів натиснути на газ. Уже місяць, як патрульні проводять фото- та відеофіксацію за допомогою цього приладу. Щодня виписують понад сто штрафів. Водій Максим претензій до інспекторів немає. 

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Фіксація швидкості в Україні: де і як контролюватимуть

Поліція почала контролювати швидкість на українських дорогах вручну. DW з'ясовувала, як і де це відбуватиметься та чи допоможе такий крок покращити ситуацію на дорогах. (10.10.2018)  

Як ловлять "гонщиків" у Німеччині (Фотогалерея)

В Україні планують повернути швидкісний контроль на дорогах. У Німеччині ж перевищення швидкості почали фіксувати ще в 1950-х роках, а не так давно посилили покарання організаторів та учасників "перегонів" у містах. (24.07.2018)  

Найсуворіші штрафи Європи для водіїв (відео)

Рух автомобіля на 20 кілометрів швидше дозволеного темпу не вважається в Україні порушенням. Натомість у європейських містах автомобілям пробачається хіба що 2-3 кілометри перевищення, далі починають штрафувати. (09.01.2018)  

Без гальм. Чому перевищення швидкості в Україні залишається безкарним

Швидкісні обмеження в Україні є вищими за європейські, а водіїв-порушників ніхто не штрафує, скаржаться експерти. (19.10.2017)  

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Патрульна поліція вже місяць фіксує перевищення швидкості руху за допомогою лазерного приладу TruCam. Поки на весь Київ їх лише два. Та незабаром все зміниться, а штрафи - зростуть, обіцяють у поліції. Як функціонує TruCam?