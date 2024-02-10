Троє дітей загинули в Харкові внаслідок нічних ударів РФ

Після влучання дрону у заправку в Немишлянському районі Харкова здійнялась пожежа в приватному секторі. У ній загинули щонайменше семеро людей, серед них троє - діти.

Станом на ранок,10 лютого, семеро людей загинули в Харкові внаслідок російських ударів. Серед них троє дітей: семи, чотирьох років та шестимісячне немовля. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у суботу, 10 лютого в своєму Telegram.

Близько опівночі мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання російського БпЛА по автозаправній станції у Немишлянському районі міста. Це призвело до пожежі, яка охопила приватні будинки поруч. Станом на першу ночі 14 будинків повністю згоріли, евакуювали 50 людей.

Також Синєгубов повідомив про влучання дронів у кафе у Великому Бурлуці на Харківщині. Про постраждалих не повідомляється.

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Нагадаємо, напередодні внаслідок дронової атаки у Зміївській громаді на Харківщині загорілася будівля готелю, літній майданчик, ресторан та три автомобілі, постраждала одна людина. Внаслідок інших ударів військ РФ в Харківській області пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, триповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня. "Пошкоджена та знищена виключно цивільна інфраструктура!", - наголосив Синєгубов у Telegram.