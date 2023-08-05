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Тризуб на "Батьківщині-матері" почнуть монтувати в суботу

Степан Смишляєв
2 год. тому

Початок робіт з підняття тризубу на "Батьківщину-мати" спочатку анонсували на 14:00, але згодом пообіцяли назвати інший точний час.

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Монумент "Батьківщина-мати" до демонтажу радянського герба
Підняття тризуба на щит монумента "Батьківщина-мати" у Києві заплановано на суботуФото: H. Tschanz-Hofmann/IMAGO

Підняття тризуба на щит монумента "Батьківщина-мати" у Києві заплановано на суботу, 5 серпня, повідомив у Facebook Національний музей історії України у Другій світовій війні.

Зі світлин, оприлюднених музеєм, видно, що тризуб вже привезли до монумента. Однак наразі лишається незрозумілим, коли саме почнеться підняття.

Спочатку в закладі повідомили, що роботи мають розпочатися о 14:00, але згодом уточнили, що не можуть назвати точний час і закликали стежити за оновленнями на сторінці. Докладнішу інформацію там обіцяють оприлюднити о 13:00.

Дискусійний проєкт

Герб СРСР з монумента "Батьківщина-мати" демонтували 1 серпня. Загалом ініціатива щодо заміни герба на тризуб спровокувала бурхливі дискусії в суспільстві. Озвучена міністерством культури та інформаційної політики сума робіт - 28 мільйонів гривень - викликала питання, чи доцільно витрачати такі кошти на ненагальні потреби під час війни.

Інший скандал, що виник в процесі заміни радянського символу на український, був пов'язаний з матеріалом, з якого виготовлявся тризуб. Спочатку в мінкульті заявили, що частину його елементів виготовлять із нержавіючої сталі металургійного комбінату "Запоріжсталь", а іншу частину - з металу закордонного виробника.

Однак згодом у міністерстві оголосили, що українська сталь начебто не відповідає технічним вимогам проєкту. На "Запоріжсталі" назвали висунуті претензії "упередженими та безпідставними".

Під час робіт з демонтажу герба СРСР в музеї історії України у Другій світовій війні також ініціювали перейменування монумента з "Батьківщина-мати" на "Україна-мати".

З "Батьківщини-матері" повністю зняли радянську символіку

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